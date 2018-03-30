Güney Kore Büyükelçisi, 1915 Köprüsü hakkında bilgi aldı

ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçe Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz'ı ziyaret eden Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choı Hong-Ghı, inşaatı devam eden Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak üzere Çanakkale'ye gelen Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choı Hong-Ghı, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ziyaretten dolayı Büyükelçi Choı Hong-Ghı'ya teşekkür edip, köprünün maketini hediye etti.

Büyükelçi Choı Hong-Ghı ardından, geçen yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü'nün Lapseki Şekerkaya mevkiindeki inşaat alanını gezdi. Köprü hakkında Başkan Yılmaz'dan bilgi alan Büyükelçi Choı Hong-Ghı, "Bu köprüyü, Koreli şirketlerin Türkiye’ye yaptığı yatırımlar içerisinde en manidar yatırımlardan birisi olarak görüyorum. Kore elçisi olarak bugün buraya gelmemin nedenlerinden biri bunu yerinde görmek oldu. Gelip gördüm ki Belediye Başkanımızdan aldığım bilgi; çok iyi olacak, bölgesel anlamda hem Türkiye için hem dünya için çok iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bir elçi olarak son derece gurur duyuyorum ve Türkiye'nin gelişmesinde de ileride katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.



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