Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....

Güney Kore Büyükelçisi, 1915 Köprüsü hakkında bilgi aldı

ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçe Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz'ı ziyaret eden Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choı Hong-Ghı, inşaatı devam eden Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bir dizi inceleme...

Güney Kore Büyükelçisi, 1915 Köprüsü hakkında bilgi aldı
ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçe Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz'ı ziyaret eden Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choı Hong-Ghı, inşaatı devam eden Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak üzere Çanakkale'ye gelen Güney Kore Türkiye Büyükelçisi Choı Hong-Ghı, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ziyaretten dolayı Büyükelçi Choı Hong-Ghı'ya teşekkür edip, köprünün maketini hediye etti.
Büyükelçi Choı Hong-Ghı ardından, geçen yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Çanakkale 1915 Boğaz Köprüsü'nün Lapseki Şekerkaya mevkiindeki inşaat alanını gezdi. Köprü hakkında Başkan Yılmaz'dan bilgi alan Büyükelçi Choı Hong-Ghı, "Bu köprüyü, Koreli şirketlerin Türkiye’ye yaptığı yatırımlar içerisinde en manidar yatırımlardan birisi olarak görüyorum. Kore elçisi olarak bugün buraya gelmemin nedenlerinden biri bunu yerinde görmek oldu. Gelip gördüm ki Belediye Başkanımızdan aldığım bilgi; çok iyi olacak, bölgesel anlamda hem Türkiye için hem dünya için çok iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bir elçi olarak son derece gurur duyuyorum ve Türkiye'nin gelişmesinde de ileride katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314