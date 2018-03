'Güney Kıbrıs'tan gelen turist, Kuzey’de bir bardak su almıyor'

KIBRIS Türk Restorancılar Birliği Başkanı Ercan Küçük, Güney Kıbrıs'tan gelen turistlerin Kuzey'de alışveriş yapmadığını belirterek, "Rum Kilisesi'nden korkan turistler, KKTC'ye paket paket yiyeceklerini ve içeceklerini getiriyor" dedi. KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel de "Rumlar, Türklerden bir bardak su bile satın almıyor" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'na konuşan Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği Başkanı Ercan Küçük, gezmeye gelen Rumların yemeklerini de yanlarında getirdiğini belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi, "Bize sadece yenilip içilenlerin çöplerini toplamak düşüyor" dedi.

Ada'nın tarihi bölgesi Bellapais'te Güney'den gelen turistleri yanlarında getirdikleri yiyecekleri yerken fotoğraflandıran Küçük, "Bu görüntüler, Ada'nın her yanında karşımıza çıkıyor. Güney'de otobüslere doldurulan yiyecek ve içecekler, konaklama yerlerinde bir köşe kurularak yeniliyor" diye konuştu.

KİLİSE BASKI KURUYOR

Rumların KKTC'de restoranlara gitmediğini ifade eden Ercan Küçük, şöyle devam etti:

"Rum Kilisesi'nin korkusu turistlerin üzerine işlemiş durumda. Kilise Rumlara, 'Türklere vereceğiniz her para, size silah olarak dönecek' korkusu salıyor. Rum olmayanlara da, 'Kuzey işgal altında, işgale destek olmayın' diyor. Bırakın yiyecek ve içecek almalarını, hediyelik eşya dükkanlarına da girilmiyor. Rum polisi, sınırlarda Kuzey'den alınanlara el koyuyor. Rumlar ve Güney'den gelen turistler, Kuzey'de geziyorlar, yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerinin çöplerini bırakıp gidiyor" dedi.

KKTC yönetiminin bu duruma acil önlem alması gerektiğine vurgu yapan Küçük, "Bu konuda Turizm Bakanlığı ve acentalar bir önlem almak zorunda. Buradaki restoranlara, işyerlerine mutlaka sahip çıkılmalı. Sezon öncesinde adımlar atılmak zorunda" şeklinde konuştu.

HER ŞEY DAHİL SIKINTISI

KKTC'de büyük otellerin de her şey dahil sistemi ile restoranların gelişmesinin önünde bir engel olduğunu ileri süren Küçük, "Oteller çok etkiliyor bizleri. Otellerde açılan restoranlar, her şey dahil sistemi, zor günler geçirmemize neden oluyor" diye konuştu.

Otellerde teşvik sistemlerinin olduğunu anlatan Küçük, "Teşvikler nedeniyle istedikleri gibi bir fiyat ayarlaması yapıyorlar. Restoranlarda bu haklar yok. Biz bu şekilde haksız rekabete maruz kalıyoruz. Oteller her şey dahil fiyat sistemi ile de turistin sokağa çıkmasını engelliyor. Turist, sezonlarda sokağa çıkmıyor. Nasıl olsa otelde her şey dahil diye bir durum var. Teşvik yasası mutlaka değişmelidir. Restoranlar da bu sistemin içerisine dahil edilmeli" dedi.

ESENYEL: BİR BARDAK SU BİLE ALMIYORLAR

KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel ise Rumların tüm engellemelerine rağmen Kuzey Kıbrıs'ı turizmde bir dünya markası yapacaklarını söyledi. Rumların Kuzey'den bir bardak su bile almadığını belirten Esenyel, "Kuzey'den bir şey alınmasın diye neredeyse tam teşekkülü olarak geliyorlar" dedi.

Bu gibi olayların Ada'daki iki halkın arasına soğukluğun girmesine neden olduğunu anlatan Esenyel, Rum yönetimine artık turistlere yönelik uyguladığı baskılardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Rumların bu engellemelerine rağmen KKTC'den bir ekmek almak için Güney'e geçenlerin de olduğunu ifade eden Turizm Bakanlığı Müsteşarı Esenyel, "Ben Güney'den alışveriş yapılmasın demiyorum. Ama Rumlar bizden bir su bile almazken, bizdeki bazı kesimin sütünü, ekmeğini, yoğurdunu Güney'den alması doğru değil" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI