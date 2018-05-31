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Güney ilçesinde sağanak yağmur hasarı (2)

ZARAR 20 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin, Güney ilçesinde oluşan sel felaketinin izlerini silmek için yürüttüğü temizlik çalışmaları sürüyor. Sel esnasında yaşanan toprak...

Güney ilçesinde sağanak yağmur hasarı (2)

ZARAR 20 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin, Güney ilçesinde oluşan sel felaketinin izlerini silmek için yürüttüğü temizlik çalışmaları sürüyor. Sel esnasında yaşanan toprak kayması nedeniyle park halindeki bir traktörün üzerine duvar yıkıldığı, aracın zarar gördüğü görüldü. Güney Belediye Başkanı AK Partili Halil Ayhan, ilçeye selin verdiği ekonomik zararın 20 milyon liranın üzerinde olduğunu belirterek, "İlçede metrekareye düşen yağış miktarı çok fazlaydı. İlçe merkezinde alt yapı çalışmalarımız sürüyordu. Bazı yerlerde altyapı ve üst yapı tamamen çöktü. Yollarda yaşanan çukurlar nedeniyle içme suyu şebeke ve kanalizasyon hatları yüzeye çıktı. Alt ve üst yapıda büyük zarar var. 300 ev dışında ilçedeki evlere su verdik. Tarım arazilere de büyük zarar gördü" dedi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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