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Güney'i sağanak vurdu

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evleri su bastı, yollar göçtü, altyapı büyük zarar gördü. Bölgedeki tarım arazileri de zarar görürken, ekipler ilçedeki hasarları giderip, içme suyu vermeye çalışıyor. Güney...

Güney'i sağanak vurdu
DENİZLİ'nin Güney ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evleri su bastı, yollar göçtü, altyapı büyük zarar gördü. Bölgedeki tarım arazileri de zarar görürken, ekipler ilçedeki hasarları giderip, içme suyu vermeye çalışıyor.
Güney ilçesinde dün akşam dolu yağışının ardından başlayan sağanak, büyük zarara yol açtı. Sokak ve caddeleri göle dönüştüren yağmur nedeniyle bazı evleri su basarken, yolların ise çökmesine neden oldu. Yollardan selin etkisiyle sökülen parke taşları ve molozlar, ilçeyi savaş alanına çevirdi.
KRİZ MERKEZİ KURULDU
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Güney Belediyesi ekipleri, ilçeyi temizlemek için çalışma başlattı. Ayrıca Güney Kaymakam Vekili Fatih Bayram'ın koordinasyonunda, kriz merkezi kuruldu. İtfaiye ekipleri su basan evlerden ve işyerlerinden tahliye çalışmaları yaparken, AFAD ekipleri de bölgede hazır bulunuyor.
Güney Belediye Başkanı AK Parti'li Halil Ayhan, şiddetli yağış nedeniyle özellikle yolların zarar gördüğünü, duvarların yıkıldığını, yollardaki parke taşlarının söküldüğünü söyledi. Ayhan, içme suyunu kesmek zorunda kaldıklarını, bir süre sonra su verileceğini belirtti.

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