Güney Egeli turizmciler, 'hayalet şehir' Maraş'ı kalkındırmaya talip

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ın 1974'ten beri kapalı olan ve 'hayalet şehir' olarak bilinen Maraş'ın turizme kazandırılması amacıyla Türk turizmcilere yaptığı çağrı karşılık buldu. Güney Egeli turizmciler, hazır olduklarını, yapılacak anlaşmalar sonrası bölgede konaklama tesislerini hizmete sokabileceklerini ifade etti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 'hayalet şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'a yönelik açılımın çok önemli olduğunu belirterek, Türk yatırımcılara "Kıbrıs'ta yeni bir dönem başlamıştır. Maraş'ta önemli gelişmeler olacak. Türk yatırımcılar ona göre projeler geliştirmeli" çağrısı yaptı. KKTC Başbakanı Tatar'ın çağrısı, Güney Egeli turizmcilerden karşılık buldu. Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Maraş bölgesinde atıl durumdaki otel ile işletmelere talip olduklarını belirtti. Bülbüloğlu, "Kıbrıs, en çok İngiliz turistleri ağırlar. Muğla'nın turistik şehirleri en çok İngiliz misafirlerle çalışır. İngiliz turistlerin klasik tatil anlayışı, yeme, içme ve eğlence anlayışlarını çok iyi bildiğimiz için Maraş bölgesinde işimiz zor olmayacaktır. Güney Ege otelcileri olarak, Maraş bölgesinin konaklama tesisi ve işletmelerine talibiz. Kıbrıs, bu hayalet bölgeyi çalıştıramayacaksa almaya hazırız. Turizm Bakanlığı ve turizmci meslektaşlarımızla görüşme halindeyiz. KKTC Hükümeti'nin Maraş bölgesi kararına göre harekete geçmeye hazırlanıyoruz" dedi.

AKDENİZ'İN İNCİSİYDİ

Maraş, 'Akdeniz'in Las Vegas'ı' olarak biliniyordu. 1974'ten sonra Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı. KKTC Hükümeti, yaptığı envanter çalışmasında Maraş'ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı görüşünde. Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58´i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.



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