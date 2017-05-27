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Güneşli'de çıkan yangında 2 bina yandı

Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL,() BAĞCILAR'da plastik ambalaj atölyesinde yangın çıktı. Yangında 2 katlı bina tamamen yan tarafında bulunan 3 katlı binanın ise bir katı yandı. Bağcılar Güneşli'de  2 katlı plastik ambalaj atölyesinin giriş...

Güneşli'de çıkan yangında 2 bina yandı

Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL,() BAĞCILAR'da plastik ambalaj atölyesinde yangın çıktı. Yangında 2 katlı bina tamamen yan tarafında bulunan 3 katlı binanın ise bir katı yandı.
Bağcılar Güneşli'de  2 katlı plastik ambalaj atölyesinin giriş katında  saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara ve yan binanın girişindeki plastik deposuna sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Bağcılar, Bakırköy, Kocasinan, Başakşehir, Bakırköy, Avcılar ve İkitelli itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangının başladığı yere müdahalede bulundu. Bu sırada binanın önündeki bir kamyonet itfaiye ekipleri tarafından itilerek uzaklaştırıldı. Ardından itfaiye merdivenle yangına müdahalede bulundu. Bu sırada yardıma gelen ekipler de diğer binadaki depoda yangına müdahale etti. Bu sırada kırılan camlar itfaiye ekiplerinin üzerine düştü. Ancak herhangi bir yaralanmaya neden olmadı. Çevrede toplanan vatandaşlar da tehlikeye aldırış etmeden yangını görüntülemeye çalıştı. Yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
(FOTOĞRAFLI)

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