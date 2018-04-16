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Güneşi gören soluğu Foça'da aldı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in turistik ilçesi Foça, hafta sonu güzel havayı fırsat bilen hafta sonu tatilcileriyle doldu. ​Haftanın yorgunluğunu Foça sahilinde atmak, çeşidi bol koylarda balık tutmak ve keyifli vakit geçirmek...

Güneşi gören soluğu Foça'da aldı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), () - İZMİR'in turistik ilçesi Foça, hafta sonu güzel havayı fırsat bilen hafta sonu tatilcileriyle doldu.
​Haftanın yorgunluğunu Foça sahilinde atmak, çeşidi bol koylarda balık tutmak ve keyifli vakit geçirmek isteyenler; Manisa, İzmir ve çevre yerleşim birimlerinden ilçeye akın etti. Foça sahilinde ahşap iskeleler üzerinde deniz sezonunu açanlar olurken, sahil bandında yerlere oturup, denize ayaklarını uzatarak, meşhur sakız dondurması yiyenler de görüldü. Tarihi taş evlerin, Kybele antik gemisinin, fok heykellerinin ve geçen hafta ilçeye yerleştirilen ‘Foçaşk’ yazısının önünde hatıra fotoğrafı çektirenler de Foça'da keyifli hafta sonu geçirdi. İlçe esnafı ise ziyaretçi yoğunluğu dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi. 

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