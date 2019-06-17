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Güneş Festivali için renkli kortej

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, () - MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Soli Güneş Festivali’nin tanıtım korteji yapıldı. Mersin’in caddelerini turlayan festival korteji, renkli görüntülere sahne oldu. Mezitli...

Güneş Festivali için renkli kortej

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, () - MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Soli Güneş Festivali’nin tanıtım korteji yapıldı. Mersin’in caddelerini turlayan festival korteji, renkli görüntülere sahne oldu.
Mezitli Belediyesi önünde başlayan korteje, Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve eşi Sembol Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı. Klasik otomobiller, motosiklet ve bisiklet guruplarının renkli görüntüler  oluşturduğu kortejde üretici kadınlar da traktörleriyle kortejdeki yerini aldı.  Soli Güneş Festivali logosunun bulunduğu bayraklar, katılımcılar tarafından Mersin caddelerinde dalgalandırıldı. Yaklaşık 20 kilometre boyunca devam eden kortej, Viranşehir sahilinde sona erdi.
 Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 21 Haziran Cuma günü saat 15.00'de gündüz etkinlikleri ile başlayacak olan Güneş Festivali’nde bu yılda sevilen sanatçıların yer alacağını, saat 21.00'de Volkan Konak, 22 Haziran Cumartesi akşamı da yine aynı saatte Sibel Tüzün'ü festival kapsamında vatandaşlarla buluşturacaklarını söyledi.
Tüm halkı 9'ncü Soli Güneş Festivali’ne davet eden Tarhan, festivalin amacının hem 3 bin yıllık geçmişi olan Soli Pompeiopolis’in tanıtımını yapmak hem de güneş enerjisinin önemine dikkat çekmek olduğunu belirterek, "3 bin yıla yakın bir tarihi olan Mezitli'nin geçmişteki adının Soli olması, Mezitli'nin güneş kenti olduğunu vurgulamaktadır. Bizde, güneşin önemini vurgulamak üzere her yıl Güneş Festivali düzenliyoruz. Yılın 325 günü güneşli günlerimiz var ama yeterince yararlanamıyoruz. Şairler bile ‘güneşli günler göreceğiz çocuklar’ demiş. Bunun hakkını vermemiz gerekiyor. Güneş enerjisini daha çok kullanmak gerekiyor. Türkiye’de güneş enerjisinden yararlanma sadece yüzde 2,5’u teşkil etmektedir. Güneşi olmayan ülkelerde bu oran çok daha yükseklerdedir. Festivalle güneşin önemini ve ilçemizin tarihini anlatacağız. Ama her şeyden önemlisi tüm Mersin halkının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde şarkılar, türküler söylemesini sağlayacağız" dedi.

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