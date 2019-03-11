Gündüz seçim çalışması yapıyor, akşam sahneye çıkıyor

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da, 35 yıldır düğünlerde sahneye çıkan ve 8 albümü olan Azmi Ozan (55), Mahalli İdareler Seçimleri için oturduğu Nailbey Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. Akşam düğün salonlarında sahne alan Ozan, gündüz de seçim çalışması yapıyor.

Düğünlerde 35 yıldır şarkı söyleyen Azmi Ozan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için oturduğu Nailbey Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. 8 albümü bulunan Ozan, adaylığını duyurmasının ardından gündüz seçim çalışmalarını yürütürken, akşam da sahneye çıkıyor. Seçim çalışması sırasında düğünlerde kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Ozan, "Gündüz muhtar olmak için oy istediğim vatandaş, akşam düğünde şarkı söylerken görünce şaşırıyor. Bu durum beni de çok mutlu ediyor. Uzun zamandır düğün salonlarında şarkı söylüyorum. Albüm yaptım, kliplerim var. Her kesimden insanın düğünlerinde sahneye çıktım. Mahallemizdekilerin arzusu üzerine muhtar adayı oldum" dedi.

Mahallelinin kendisini sahnede görmeye alıştığını dile getiren Azmi Ozan, "İnsanlar beni 35 yıldır sahnelerde görmeye alışmış. Sahnedeki samimiyetimden ve başarımdan dolayı insanlar bunu görüyor. Elazığ'a misafir olarak gelen bir vatandaşımız, benim sanatçı olduğumu bilmiyormuş. Gündüz muhtar adayı olarak kendisiyle konuşmuştum. Akşam beni sahnede gördü. Bu durum beni mutlu ediyor. Mahallemizde yaşayanlarla iç içeyiz" diye konuştu.



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