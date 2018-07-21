Gümüşhane'de tarihi mahalleye kayak tesisi

GÜMÜŞHANE, yapımına başlanacak olan Süleymaniye Kayak Merkezi ile 2'nci kayak merkezine kavuşacak. Şehrin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Sülaymaniye Mahallesi’nde kurulacak olan kayak merkezi ile kentin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.Zigana Kayak Merkezi'ni bünyesinde barındıran Gümüşhane, kente 3 kilometre uzaklıktaki tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde inşasına başlanacak olan Süleymaniye Kayak Merkezi projesi ile kayak merkezi sayısını 2’ye çıkarıyor. Yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak, 1500 metrelik telesiyejle misafirlerini ağırlayacak olan kayak merkezi, bulunduğu mahallenin yapısı itibari ile tarihi doku içerisinde kurulan tek kayak merkezi olacak. Kentin turizm potansiyelinin arttırılması hedeflenen projenin yer alacağı Süleymaniye Mahallesi'ndeki evler ise düzenlenecek restorasyon çalışmasıyla tarihi Beypazarı ve Safranbolu modeline dönüştürülecek. Yapımına başlanılacak olan Süleymaniye Kayak Merkezi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Erciyes Kayak Merkezi'nde kullanılmayan bir pist de tahsis edildi. Projede öncelikli olarak kayak merkezinde yer alacak olan pistin, kış mevsimine kadar bitirilip turizme kazandırılması amaçlanıyor.'KIŞA YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'Gümüşhane Valisi Oktay Memiş, projenin kış sezonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Memiş, "Süleymaniye Mahallesi'nde yapımına başlayacağımız kayak tesisi ile birlikte Gümüşhane de 2 adet kayak tesisi olmuş olacak. Bölge, bulunduğu cephe itibariyle kayağa oldukça elverişli. Kayak merkezi için yaklaşık bin 500 metrelik telesiyej temin ettik. Aynı zamanda Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde kullanılmayan bir pistin Gençlik Spor Bakanlığı'ndan tahsisini aldık. Neredeyse 50 milyon lira harcamamız gereken bir projeyi, biz yaklaşık 2 milyon liraya halletmiş olacağız. Projeyi en kısa zamanda tamamlayıp, kış dönemine yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli bittiği zaman insanlar sahilden yaklaşık 45 dakikada şehrimize ulaşarak bu kayak turizminden de faydalanmış olacak" dedi.'TARİHİ DOKU İÇERİSİNDEKİ TEK KAYAK MERKEZİ'Vali Memiş, kayak merkezinin yer alacağı ve kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olan tarihi Süleymaniye Mahallesi’ndeki evlerin de restore edilerek, bölgenin tarihi Beypazarı, Safranbolu ilçeleri gibi olacağını kaydetti. Memiş, "Süleymaniye Mahallesi, Türkiye'deki en önemli hoşgörü merkezlerinden bir tanesi. Süleymaniye, Hatay, Şanlıurfa gibi birden çok medeniyetin barış, huzur içerisinde yaşadığı bir yer. Bundan 100 yıl öncesine kadar insanlar toplu şekilde Süleymaniye Mahallesi'nde yaşıyordu. Bu mahallemizde Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yaptırdığı rivayet edilen bir camimiz var. Orası bir turizm ve SİT alanı. Biz orayı Beypazarı, Safranbolu gibi yapacağız. Yakında bir butik otelin inşasına başlanacak. Süleymaniye Kayak Merkezi, tarihi doku içerisindeki tek kayak merkezi olacak” diye konuştu.'KAYAK SPORU ÇOK GÜZEL OLUR'Kayak Merkezi'nin yapılacağı Süleymaniye Mahallesi'nde işletmecilik yapan Ertuğrul Tik, kayak sporunun, kentte yapılacak olan spor lisesiyle birlikte ayrı bir önem kazanacağını söyledi. Tik, “Gümüşhane’de 6 ay yaz, 6 ay kış yaşanıyor. 9'uncu ay itibariyle kış başlıyor. Öğrenciler bakımından kayak sporu çok güzel olur. Gümüşhane’ye de yeni bir spor lisesi açılıyor. O açıdan kayak merkezinin çok güzel olacağını düşünüyorum. İnsanlarımız burada sadece kış sporu değil, yazın çim sporu da yapabilir. Faaliyetlerin yaz kış devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.'TURİMZE BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK'Mahalle sakinlerinden Halim Mısırlıoğlu ise projenin Gümüşhane turizmine büyük katkı sağlayacağını anlatarak, şöyle konuştu:“Kayak tesisleri, konuya hakim kişilerden öğrendiğimiz bilgilere göre Avusturya ve İsviçre’de bile eşine az rastlanan güzellikte ve büyüklükte pisti mevcut. Kayak tesislerinin yolu şu an da yapılıyor. Yolu yapıldıktan sonra ihalesinin yapılacağını biliyoruz. Turizm yönünden büyük fayda sağlayacaktır. Pistin uzunluğu ve karın piste kalma süresine göz önünde alındığında uluslararası yarışmaların yapılması mümkün olabilecek bir kapasiteye sahip”

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