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Gümüşhane'de, 'beyaz gelincik' görüntülendi

DÜNYADA nesli tükenmekte olan sansargiller cinsinden beyaz gelincik, Gümüşhane'nin Dibekli köyünde görüldü. 

Gümüşhane'de, 'beyaz gelincik' görüntülendi

DÜNYADA nesli tükenmekte olan sansargiller cinsinden beyaz gelincik, Gümüşhane'nin Dibekli köyünde görüldü. 

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Spor Kulübü üyesi Metin Aydın, Dibekli köyünde doğa yürüyüşü yaptığı sırada daha çok yer altında yaşadığı için nadir görülen sansargiller cinsinden beyaz gelinciki fark etti. Aydın, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan beyaz gelinciki fotoğrafladı. Aydın'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı beyaz gelincik, pek çok takipçinin de ilgi odağı oldu.

 Daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan beyaz gelincik, genellikle fare avlayarak ve kuş yumurtaları ile besleniyor. Ağırlık olarak yer altında gizlenerek yaşamı sürdüren ve görüntü alınamayan hayvan türlerinden biri olan beyaz gelincik, yaşadığı bölgelere yakın yerleşim yerlerindeki kümes hayvanlarını da avlıyor. Uzun gövde ve kuyruğu olan beyaz gelincik, çok hızlı hareket edip, çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine de sahip olması ile biliniyor. 

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