Gümüşhane, Amasya ve Ordu'da nisan karı

KARADENİZ Bölgesi'nde, Gümüşhane ve Amasya'nın kent merkezi ile Ordu'nun yüksek kesimleri, nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Nisan ayında bölgede görülen kar, vatandaşları şaşırtırken, kış lastik zorunluluğunun 1 Nisan’da sona erip, yazlık lastiklerini takan sürücüler ise, Zigana Dağı'nda 5 santimetreyi aşan karda zor anlar yaşadı.Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana Dağı Geçidi'nde dün gece aniden bastıran kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından buzlanma meydana gelen Zigana Dağı Geçidi'nde çok sayıda araç yolda kaldı. Kış lastiği zorunluluğunun 1 Nisan’da sona erip, yazlık lastiklerini takan sürücüler ise, Zigana Dağı'nda 5 santimetreyi aşan karda zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, zincir takarak yola devam etti. Zigana Dağı geçidindeki yolda seyir halinde olan bir minibüsün, önünde seyreden TIR'ı solladığı sırada aniden önüne çıkan araca çarpmamak için yolda savrulduğu anlar ise kameralara anbean yansıdı. Bölgede, karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.'HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK'Trabzon’dan Gümüşhane’ye giden sürücü İsmail Özcan, Zigana Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldığını belirterek, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlarımız çıkmadı. Yazlık lastik var araçlarımızda. 1 Nisan’da sona ermişti uygulama. Bizde lastiklerimizi değiştirmiştik. 20 Nisan’da kar yağınca maalesef bu duruma kaldık. Bu tarihlerde uzun zamandır böyle yağış olmuyordu. Hazırlıksız yakalandık, inşallah bu da bize tecrübe olur. Şimdi Torul’dan arkadaşlarıma haber verdim zincir getirecekler” dedi.'YAZI BEKLERKEN KIŞA DÖNDÜK'Zigana Tüneli çıkışında 25 yıldır esnaflık yapan Adnan Aydın ise beklenmedik şekilde gerçekleşen yoğun kar yağışına sürücülerin hazırlıksız yakalandığını ifade ederek, Zigana Dağı'nda özellikle Nisan ayında bu tür manzaraların her zaman olmadığını anlattı. Aydın, " “Kış lastiği uygulaması bittiği için çoğu araç sahibi yazlık lastiklere geçmişti. Yolda bayağı sıkıntı yaşandı. Buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olabilmek için tesisi geç saatlere kadar açık tutuyoruz. 25 yıldır Zigana Dağı'ndayım. Bu mevsimde böyle kar yağışı belki 10 yılda bir rastlanır. Her zaman olmuyor. Nisan ayının son günlerinde yazı beklerken kışa döndük” diye konuştu.AMASYA'DA 4 YIL SONRA NİSANDA KARAmasya’da sabahın ilk saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu, yüksek kesimlerdeki evlerin çatıları beyaza büründü. Nisan ayında gelen karla birlikte kent merkezini çevreleyen dağ ve tepeler beyaz örtüyle kaplandı. 4 yıl aradan sonra nisan ayında kent merkezine düşen kar, vatandaşları da şaşırttı.ORDU'NUN YÜKSEKLERİ DE BEYAZA BÜRÜNDÜKaradeniz'de soğuk havanın etkili olduğu Ordu'nun yükseklerinde, Akkuş ilçesi beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezi ve yüksek kesimlerinde dağların ve yeşil alanların beyaza bürünmesi ortaya seyirlik görüntüler çıkarttı.

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