Gümrük memurundan Şırnaklılar için Cudi Dağı eteklerinde yamaç paraşütü etkinliği

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda, gümrük memurluğu yapan Ömer Orhan (33), hobisi olan yamaç paraşütünü Silopililer'e tanıttı. Cudi Dağı eteklerinde yamaç paraşütü etkinliği düzenleyen Orhan, bugüne kadar adı hep terör, operasyon ve çatışmalarla gündeme gelen bölgenin rengarenk yamaç paraşütleriyle dolmasını istediğini söyledi.

Habur Sınır Kapısı'nda gümrük memuru olarak çalışan Ömer Orhan, Antalya'nın Alanya ilçesinde, Türk Hava Kurumu'ndan aldığı eğitim sonrası Muğla, Denizli, Adana, Siirt ve Şırnak'ta yamaç paraşütüyle uçuşlar gerçekleştirdi. Yamaç paraşütüne gönül veren ve eğitmenlik yapan Orhan, Silopi'de ilkin gerçekleştirilmesini sağladı. Orhan, bugüne kadar adı hep terör, operasyon ve çatışmalarla anılan Cudi Dağı'nın Koçer Tepe bölgesinde ilk kez yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Koçer Tepe üzerinde gerçekleştirilen etkinliğe, piknik yapmak için gelen Silopililer, büyük ilgi gösterdi. Tepeden Orhan ile birlikte gökyüzüne atlayan yamaç paraşütçüleri, havada süzülmenin keyfini yaşadı.

Piknik için geldiği yerde yamaç paraşütü yapıldığını gören Kamuran Tanrıverdi, "Daha önce televizyondan görmüştüm. Merak ettim. Geldik, baktık. Sağ olsun Ömer hocam, bizi uçurdu. Silopi'de böyle bir şey yapılması bizleri sevindirdi" dedi.

Şark görevi için Silopi'ye geldiğini anlatan Ömer Orhan ise "Silopi'de ilk kez bir arkadaşımızın temel eğitimini verdik. İlk güvenli tepe uçuşlarını yaptırdık. Silopi'de yamaç paraşütünün yayılmasını istiyoruz. Cudi Dağı eteklerinde uçuşlarımızı yapıyoruz. Amacımız, güvenlik sorunu ortadan kalktıktan sonra Cudi Dağı'nda uçuşlar yapmaktır. Cudi Dağı üzerinde rengarenk yamaç paraşütlerinin olmasını sağlamak istiyoruz. Kısıtlı imkanlarımız var. Kendi imkanlarımızla birkaç pilot arkadaşla birlikte etkinliklerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Şehir dışında aldığı eğitimler sonrası yamaç paraşütü pilotu olan beden eğitimi öğretmeni Salih Çakan da "Burada eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Silopi halkı, sıcak bakıyor. Hedefimiz, Silopi'de bu işi daha da ileriye götürüp, öğrenci yetiştirmek. Bunu kendi imkanlarımız ile yapıyoruz. Bu konuda bize destek vermelerini istiyoruz" dedi.

Silopili Metin Baykara, aldığı eğitimlerle ilk kez tek başına uçuş gerçekleştirdi. Baykara, "Ömer hocadan 3 aydır Şırnak'ta aldığım dersler sonucu ilk uçuşumu yaptım. Bütün herkesin buna katılmasını istiyorum. Artık bende uçabiliyorum. Herkesin böyle güzel etkinliklere katılmasını istiyorum. Çok güzel ve korkulacak hiçbir şey yok" diye konuştu.



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