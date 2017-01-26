Gümrük Günü'nde Yolculara çiçek ve lokum



Faik KAPTAN /İSTANBUL,() Dünya Gümrük Günü'nün yıldönümü nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında gümrük çalışanları, İstanbul'a gelen yolculara ikramda bulundu.

Düzenlenen etkinliğe Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Ulutaş, Gümrük Müdürü Şükrü Adaş ve diğer gümrük görevlileri ve davetliler katıldı. İlki 26 Ocak 1953 tarihinde kutlanan Gümrük İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının yapıldığı gün olması nedeniyle geliş katında düzenlenen etkinlikte İstanbul'a gelen yerli ve yabancı yolculara, gümrük görevlilerince çiçek ve lokum ikram edildi.

(FOTOĞRAF)