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#CHP
#suriye
#gaziosmanpaşa
#beşiktaş
#kaza
#kılıçdaroğlu
#hastane
#meclis
#seçim
#ak parti
#devlet bahçeli
#İstanbula şehit ateşi düştü
#Ebru Özkan
#Mehmet Kalkan
#Başkan Usta
#Ramazan Bayramı
#Adalet Bakanı Sadullah Ergin
#trabzon
#hakkari
#derbi