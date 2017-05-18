Gümrüğe takılan 83 kilo sülük için 10 yıl hapis istendi...

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () BÜKREŞ'ten Atatürk Havalimanı'na gelen Kadir Ekici'nin ülkeye kaçak yollardan sokmak istediği iddia edilen 83 kilogram sülükle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 yaşındaki Kadir Ekici'nin "Kaçakçılığa konu eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek" suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi.

3 VALİZDE SÜLÜK ELE GEÇİRİLDİ



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kadir Ekici'nin 5 Mayıs 2017 günü yurtdışından hava yoluyla Türkiye'ye giriş yaptığı, gümrük salonu içerisinde bulunan 'Gümrüğe Tabi Eşyam Yoktur' anlamındaki 'Yeşil Hattı'geçtiği anlatıldı. Şüpheli Kadir Ekici'nin 3 adet valizinde arama yapıldığı belirtilen iddianamede valizlerde çok miktarda tül çorap içerisinde yarı dondurulmuş sülük cinsi eşya tespit edildiği kaydedildi.

"BALIK HAVUZLARINDA YEM OLARAK KULLANMAK İÇİN ALDIM"



Yapılan tartımlarda suça konu 83 kilo gram sülük cinsi canlı hayvan ele geçirildiği ve el konulduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Kadir Ekici'nin ifadesi de yer aldı. Şüpheli Kadir Ekici ifadesinde, "Su ürünleri ile uğraşmaktayım. İstanbul Fatih İlçesi'nde çay ocağı işletmesi yapmaktayım. Bu eşyaları Bükreş'te balık yemi satan dükkanlardan 700 Dolar karşılığında Samsun'da işlemekte olduğumuz balık havuzlarında yem olarak kullanmak için aldım. Gümrüğe beyan edilmesi gerektiğini bilmiyordum. Bilsem beyan ederdim" dedi.

KAÇAKÇILIK SUÇUNU İŞLEDİĞİ BELİRTİLDİ



Şüphelinin eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye'ye ithal ederek kaçakçılık suçunu işlediği öne sürülen iddianamede, söz konusu sülüklerin piyasa değerinin de 104 bin 206 TL olduğu kaydedildi. Şüpheli Kadir Ekici'nin "Kaçakçılığa konu eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek" suçundan 1 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Kadir Ekici önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.