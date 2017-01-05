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Gümeli Tabiat Anıtı'nda fotokapanla kurt, ayı, tilki görüntülendi

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK’ın Alaplı İlçesi Gümeli Beldesi'ndeki Gümeli Tabiat Anıtı alanında fotokapanla, karaca, ayı, tilki ve kurt görüntülendi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Zonguldak İl Şube Müdürlüğü...

Gümeli Tabiat Anıtı'nda fotokapanla kurt, ayı, tilki görüntülendi

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK’ın Alaplı İlçesi Gümeli Beldesi'ndeki Gümeli Tabiat Anıtı alanında fotokapanla, karaca, ayı, tilki ve kurt görüntülendi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Zonguldak İl Şube Müdürlüğü ile Bülent Ecevit Üniversitesi arasında yaklaşık 3 yıl önce imzalanan protokol ile kentte yaban hayatı popülasyonlarının çeşitliliğine yönelik envanter çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında yaban hayvanlarının yoğun yaşadığı alanlara 100 fotokapan kuruldu. Bu fotokapanlardan 10'unun kurulduğu Gümeli Tabiat Anıtı'nda çok sayıda yaban hayvanı görüntülendi. 4112, 1987 ve 1164 yaşlarında 3 porsuk ağacı ile yaşları 300- 500 arasında değişen çok sayıda porsuk ağacının bulunduğu tabiat anıtı alanında fotokapanlara karaca, karaca yavrusu, boz ayı, kurt ve tilki yansıdı.
Şube Müdürü Sezgin Örmeci, amaçlarının yaban hayatı popülasyonlarının çeşitliliğine yönelik envanter çalışması yapmak olduğunu söyledi. Yaşlı porsuk ağaçlarının bulunduğu tabiat anıtında çalışmaların devam ettiğini belirten Örmeci, "Bölgede fotokapanlarımızla karaca, ayı, kurt ve tilki görüntülendi. Fotokapanla tespit ettiğimizde yaban hayvanlarının ziyaret için gelen insanların kullandığı yollardan geçtiğini görüyoruz. Bu çalışmalar devam ediyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

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