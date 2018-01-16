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GÜMÇED'den havvan bakımevinde ihmal iddiası

GÜNEY Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne tedavi için götürdüğü 'Kocakafa' isimli köpeğin...

GÜMÇED'den havvan bakımevinde ihmal iddiası
GÜNEY Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne tedavi için götürdüğü 'Kocakafa' isimli köpeğin ihmal nedeniyle öldüğünü ileri sürdü. Mutlu, geçici bakım evi konusunda çok sayıda şikâyetin geldiğini söyledi.
GÜMÇED Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, sokakta bakımını üstlendiği 'Kocakafa' isimli köpeğe geçen perşembe bir aracın çarptığını söyledi. Mutlu, yaşadığı olayı şöyle anlattı:
"Perşembe günü sabah 09.00 sularında Kocakafa adlı köpeğime Erdek yolunda araba çarptığını öğrendim. Oraya vardığımda belediye görevlilerinin hayvanı iğneyle uyuttuklarını ve barınağa tedavi için götürmek üzere olduklarını eşim ve ben gördük. Bunun üzerine görevli arkadaşa öğleden sonra köpek hakkında bilgi almak için barınağa gelmek istediğimi söyledim. Bu arkadaş da belediyeye dilekçe vermem gerektiğini ve köpeği pazartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında görebileceğimi ifade etti. Pazartesi gününe kadar köpeği göremediğim gibi bilgi de alamadım. Pazartesi günü saat 15.00'te barınağa gittiğimde köpeğin pazar günü öldüğünü söylediler. Barınaktan ayrılarak bir süre sonra yine veterineri aradım. Hayvanın neden öldüğünü sorduğumda iç kanama olabileceğini söyledi."
MUTLU, BAŞKAN MİRZA'YA SORDU
Konuyla ilgili Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya sorular yönelten Mutlu, şöyle dedi:
"4 gün geçici bakımevinde kalan Kocakafa'ya, bir iğnenin dışında ne gibi bir tedavi yöntemi uygulandı? Hayvanın röntgeni çekildi mi? Veteriner izinli olduğu için hayvanın tedavisinin özel bir klinikte yapılması için gönüllü bakıcısına verilmesi ya da gönderilmesi gerekmez miydi? Veteriner izinli olduğunda hayvanlara bakacak ikinci bir veteriner istihdam etmeyi neden düşünmüyorsunuz? Barınağın kapısını kale gibi kapatan, hayvanlara ulaşılmasını zorlaştıran,  bilgi paylaşımını engelleyen, kendinden başka kimseyi konuşturmayan, kendine de ulaşılamayan bir veterinerin görev anlayışını doğru buluyor musunuz? Petshop'larda kedi, köpek satışını yasaklamayı düşünmez misiniz? Mahallelerde belirli yerlere kedi ve köpekler için korunma ve beslenme alanları yapılamaz mı?"
'MÜDAHALE YAPILDIĞINA İNANMIYORUM'
Yaralı köpeği 4 gün boyunca tedavi etmek için herhangi bir müdahalenin yapıldığına inanmadığını söyleyen Mutlu, "Hapishane gibi bir yer, orada bir gizlilik söz konusu. Gidip hayvan hakkında bilgi alamıyoruz. Deseler ki bize, 'Biz yapamıyoruz' o zaman gidip başka yerde tedavi yaptırırdık" diye konuştu. Mutlu, hayvan bakım evi ile ilgili çok sayıda şikâyet aldıklarını da belirterek, gerekli önlemler alınmadığı takdirde yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

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