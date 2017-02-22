Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), ()- BODRUM'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizliği projesi kapsamında, Gümbet Koyu temizlendi. Koydan dalgıçlar tarafından yaklaşık 800 kilo atık toplandı.

Bodrum Belediyesi tarafından 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla sadece karada değil, denizde de çevreyi temiz tutmanın ne denli önemli olduğunun bilinciyle üç yıldır düzenlenen deniz dibi temizliğinin bu haftaki adresi, Gümbet Koyu oldu. Proje kapsamında 12 kişilik Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından koydan yaklaşık 800 kilo atık çıkarıldı. Deniz dibinden çıkarılan atıklar bir kenarda toplanarak, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıştırıldı. Daha sonra kamyonete yüklenen atıklar, Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

ÖĞRENCİLER İZLEDİ

Etkinliğe Özel Neşe Erberk Anaokulu öğrencileriyle Hüseyin Boyacı İlkokulu öğrencileri de katılarak dalgıçların çalışmalarını izledi. Denizden çıkarılan atıkları inceleyen öğrenciler, merak ettikleri konularda sorular da sordu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli çevre mühendisi Ahmet Acar da etkinlik alanındaki öğrencilere; atıkların geri dönüşümünü, geri dönüşüm sürelerini, çevreye verebileceği zararları anlatan bir sunum yaptı.

Her hafta bir koyda gerçekleşen temizlik etkinliğinin bir sonraki adresinin, 1 Mart Çarşamba günü, Bitez Koyu olacağı belirtildi. Çalışmalar daha sonraki haftalarda sırasıyla Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve Bardakçı koylarında gerçekleşecek. Temizlik çalışması, Kumbahçe Mahallesi'nde sona erecek.



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