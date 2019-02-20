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Gümbet Koyu pırıl pırıl oldu

BODRUM'da, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganı ile yapılan temizlik çalışmaları kapsamında Gümbet Koyu temizlendi. Bodrum Belediyesi dalgıçları tarafından denizden toplam 170 kilogram cam, lastik ve metal atık çıkartıldı. Koyda kıyı...

Gümbet Koyu pırıl pırıl oldu
BODRUM'da, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganı ile yapılan temizlik çalışmaları kapsamında Gümbet Koyu temizlendi. Bodrum Belediyesi dalgıçları tarafından denizden toplam 170 kilogram cam, lastik ve metal atık çıkartıldı. Koyda kıyı temizliği de yapıldı.
Bodrum Yarımadası koy ve sahillerinin temizlenerek yaz sezonuna hazırlanması için 5 yıldır yapılan çalışmalara Bodrum Belediyesi dalgıçları da destek veriyor. Bodrum Belediyesi'nin bir sosyal sorumluluk projesi olarak 'Denize en çok mavi yakışır' sloganı ile hayata geçirdiği deniz dibi temizlik çalışmalarıyla 7'den 70'e farkındalık yaratılması hedefleniyor. Bu kapsamda bu yıl Bitez Koyu'ndan başlatılan ve her hafta başka bir yerde devam eden çalışmalar Gümbet Koyu ile devam etti. Gümbet Plajı ve Bodrum Belediye A.Ş. Gümbet Cafe önünde, yaklaşık iki saat boyunca dalış yapan Bodrum Belediyesi dalgıçları, denizden 100 kilogram plastik, 40 kilogram cam ve 30 kilogram ise metal olmak üzere toplam 170 kilogram atık çıkardı. Hazır bekletilen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kıyıya çıkartılan atıkları, yerinde ölçüp, ayrıştırarak geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderdi.
Etkinliğe öğretmenleri eşliğinde Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin yanı sıra böledeki bir otelin personelri de katılarak kıyıları temizledi.

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