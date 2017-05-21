Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne katılmayacak
Abdullah Gül Ak Parti Kongresi'ne...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"

'Gülümseyen Meryem' freskine ziyaretçi akını

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - TÜRKİYE'nin  gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'nın giriş kapısı olan Niğde'deki Gümüşler Manastırı'ndaki, kucağında Hz. İsa olan 'Gülümseyen Meryem' freski, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini...

'Gülümseyen Meryem' freskine ziyaretçi akını

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - TÜRKİYE'nin  gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'nın giriş kapısı olan Niğde'deki Gümüşler Manastırı'ndaki, kucağında Hz. İsa olan 'Gülümseyen Meryem' freski, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Bin yıllık geçmişi olan ve dünyada eşi olmayan freskte, hangi yönden bakılırsa bakılsın o yöne doğru gülümseyen, kucağında bebek İsa olan Meryem görülüyor. Meryem Ana freski bulunan Gümüşler Manastırı'nı 2015'de 31 bin 125 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, 2016'de ise bu rakam 21 bin 472 olarak gerçekleşti.
Kapadokya bölgesindeki en iyi korunan manastır sayılan Gümüşler Manastırı'nda doğum ve Hazreti İsa'nın mabede takdimi sahneleri çok ayrıntılı ve incelikli olarak işlendiğini belirten Niğde Müzesi yetkilileri, Apsiste Deesis ve havariler, Meryem Ana'nın çeşitli tasvirleri, aziz ve melek portrelerinin bulunduğunu, bu haliyle Kapadokya'yı gezmeye gelenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerin başında geldiğini bildirdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246