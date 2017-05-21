'Gülümseyen Meryem' freskine ziyaretçi akını

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - TÜRKİYE'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'nın giriş kapısı olan Niğde'deki Gümüşler Manastırı'ndaki, kucağında Hz. İsa olan 'Gülümseyen Meryem' freski, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bin yıllık geçmişi olan ve dünyada eşi olmayan freskte, hangi yönden bakılırsa bakılsın o yöne doğru gülümseyen, kucağında bebek İsa olan Meryem görülüyor. Meryem Ana freski bulunan Gümüşler Manastırı'nı 2015'de 31 bin 125 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, 2016'de ise bu rakam 21 bin 472 olarak gerçekleşti.

Kapadokya bölgesindeki en iyi korunan manastır sayılan Gümüşler Manastırı'nda doğum ve Hazreti İsa'nın mabede takdimi sahneleri çok ayrıntılı ve incelikli olarak işlendiğini belirten Niğde Müzesi yetkilileri, Apsiste Deesis ve havariler, Meryem Ana'nın çeşitli tasvirleri, aziz ve melek portrelerinin bulunduğunu, bu haliyle Kapadokya'yı gezmeye gelenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerin başında geldiğini bildirdi.



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