Gülsüm Anne, 'Umut'unu yitirdi: Melek oldu benim oğlum (3)

KORKUTELİ'DE DEFNEDİLDİ

Antalya'da 10 gün önce tedaviye alındığı hastanede zatürreeye bağlı çoklu organ yetmezliğinden bu sabah kurtarılamayan Umut için Korkuteli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Çayırlı Camii'ndeki törene Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı İYİ Partili Hasan Gökce, Umut'un koruyucu annesi Gülsüm Kabadayı, eski eşi Zekeriya Ağar, çocukları Tunahan, Mehmet Ali ve Firdevsi Güzel Ağar, siyasi parti ilçe başkanları, Korkuteli halkı, Umut'a destek olan çok sayıda hayırsever ve birkaç Rus vatandaşı katıldı.

'KENDİMİ BUNA HAZIRLAMAMIŞTIM'

Cami avlusunda Umut'un son giydiği yeşil tişörtü koklayarak ağlayan ve taziyeleri kabul eden Gülsüm Kabadayı, Umut'u yoğun bakımlardan kurtaramadığını, bu kez beceremediğini söyledi. Umut'a bir yoğun bakımda kavuştuğunu bir yoğun bakımda kaybettiğini aktaran Kabadayı, "Sevgimi verdim. Bu kez olmadı. Nefesim yetmedi. Kendimi buna hazırlamamıştım. Annesi alacak zannettim. Oğlum oturuyordu, gülüyordu. Umut'tu o. Doğum günleri yaptım. Büyük büyük pastaları severdi. 10'uncu doğum gününü kutlamıştım. 'Anne' demiyor, boncuk boncuk bakmıyor artık" dedi.

'OĞLUMA YAKIŞMADI BU ÖLÜM'

Cenazenin cami avlusuna getirilmesi ile tabuta sarılan Gülsüm Kabadayı, "Benim 4 oğlum var demiştim, kuzum, sen nerelere gidiyorsun, Umut'um. Boncuk gözlüm, dört taneydiniz. Nasıl ayrılacağız? Umut'um. Allah'ım senden geldi, sana gidiyor. Ama çok sevmişiz. Biz onu çok sevdik. Ciğerlerim yanıyor. Oğluma yakışmadı bu ölüm. Hazırlıklı değildim. Tedavisi için dünyayı ayağa kaldırdım ama kaybettim" diye gözyaşı döktü.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Umut, Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin işlemleri sonrası Gülsüm Kabadayı taziyeleri kabul etti.



Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), ()



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