Gülpınar'daki zeytin nöbetine destek geldi

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Gülpınar Köyü'nde, zeytinliklerin yakınında Pınarkale Enerji Üretim Sananayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülen jeotermal sondaj çalışmasına son verilmesi için nöbet tutarak direniş gösteren köylülere, CHP'lilerden destek geldi.

Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Ayvacık İlçesi'ne bağlı Gülpınar Köyü Çakıllı Mevkii'nde jeotermal sondaj çalışmasına son verilmesi için 8 Temmuz'dan bu yana zeytin ağacı nöbeti tutan köylülere destek verdi. Jeotermal sondaj çalışması nedeniyle meydana gelen tahribatı yerinde incelemek ve zeytin ağaçlarını korumak için nöbet tutan köylülere destek vermek amacıyla Gülpınar'a ziyaret düzenleyen Başkan Gökhan'a; CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve CHP Ayvacık İlçe Başkanı Mesut Bayram da eşlik etti.

Başkan Gökhan destek kapsamında ilk olarak Gülpınar Köyü Muhtarı Ünal Karagöz'ü ziyaret etti. Başkan Gökhan, Muhtar Karagöz'den jeotermal çalışmaları nedeni ile yaşanan tahribat hakkında bilgi aldı. Başkan Gökhan ardından jeotermal arama çalışmalarının yürütüldüğü alanda zeytin ağaçlarına sahip çıkmak için nöbet tutan köylüleri ziyaret etti. Nöbette bulunanlarla sohbet eden Gökhan, şöyle dedi:

"Özellikle 14 Nisan 2017'de Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün yazısı beni ilgilendiriyor. O yazıda şöyle diyor; 'İlgili belgelerin değerlendirilmesi sonucunda P2, P3, P6 nolu alanlarda yapılmak istenen jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışması talebi, 3573 sayılı Zeytinlerin Islahı ve Aşılattırılması adlı kanunun 20. maddesi kapsamında uygun görülmemiştir.' Devam ediyor; 'P7, P8, P9 ve P10 nolu alanlarda yapılmak istenen sondaj çalışması talebiniz, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunun 14. maddesi kapsamında uygun görülmemiştir' diyor. Bitmedi, devam ediyor; 'P1, P4, P5, P11 alanlarında yapılmak istenen sondaj çalışması talebiniz, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13. maddesi kapsamında uygun görülmüş, ama arama faaliyetlerinizi 12 ay süresince tamamlamanız gerekmektedir. Ancak söz konusu işlem geçici bir ön değerlendirme olup, Bakanlıktan alınması gereken izinlerin mevzuatlarını içermemektedir. Bu nedenle, jeotermal su kaynağı bulunması ve yatırım yapılmak istenmesi durumunda Koruma Kanunu kapsamında tekrar izin alınması gereklidir. Tarım İl Müdürlüğü 14 Nisan'da bunları yazmış, daha sonra mayıs ayında yukarından bir parmak el atmış bu işe. Sonrasında Bakanlık tarafından yazılan yazıda; 'Bakanlığımızca yapılan yeniden değerlendirme sonucunda, çevresinin zeytinlik alan ile kaplı olduğu tespit olunan bahse konu arazinin vasfının zeytinlik olmadığı, üzerinde zeytin ağacı bulunmadığına' deniyor. Ama burada zeytinler var."

SONDAJ ALANINDAKİ OLUMSUZLUKLARA DEĞİNDİ

Sondaj çalışmalarının yapıldığı alanda bir kişinin de mülkünün işgal edildiğini ifade eden Başkan Ülgür Gökhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alan Hazine'nin olabilir. İzin de verilmiş olabilir. Şu anda bulunduğumuz alan başka bir kişinin mülkiyeti. Şahsın mülküne de tecavüz etmiş. Yol buradan geçirilmiş. Bunların izni var mı? Hiçbir şey yok. Bunların dışında bir başka konu da, 3 kilometre mesafesi olayı var. Onu da vazgeçtim. Buna '300 metre' diyelim. Ama burada 30 metrede zeytin var. Biraz önce bir arkadaşımız söyledi, burası organik zeytin üretim çabası içerisinde. Bunu burada yaptığınız an, organik üretim vasfınız sıfırlanır. Çiftçinin menfaati de sıfırlanmış olur. Bu tür çevreyi zehirleyen malzemeler kullanılarak araştırma yapılması çok tehlikeli. Mebran branda kullanmışlar. O brandanın delinmeyeceğini kim garanti edebilir? Buraları deprem bölgesi. Deprem nedeni ile o mebranın zedelenmeyeceğini kim garanti edebilir? Böyle bir durumda o sülfürik asidin tüm bölgeye yayılması söz konusu olacaktır."

Altın madenciliğine karşı da aynı mücadeleyi yürüttüklerini belirten Başkan Ülgür Gökhan, aynı mücadeleyi altıncılar ile Kazdağları'nda da yaptıklarını söyledi. Başkan Gökhan, "Siyanürle altın aramaya karşı orada da mücadele ediyoruz. Maalesef bir de termikçiler var. Çanakkale'nin coğrafyası, sadece burası değil, Biga Yarımadası da buna dahil, Türkiye'nin en güzel ve en verimli coğrafyası. Ama bunu ne hikmetse perişan etmek için, buralardan rant etmek için buraların talan edilmesine müsaade ediyorlar. Mücadelemizi engellemeye çalışıyorlar. Maalesef iktidar partisinin milletvekilleri de buna ön ayak oluyorlar. Yani bu yörenin insanlarının hak ve hukuklarını koruyacaklarına, buradan rant elde edecek, bir menfaat elde edecek kurumların, şirketlerin menfaatleri doğrultusunda hareket ediyorlar. Tüm bunlar nedeni ile yapmış olduğunuz bu eylem çok kutsal. Verdiğiniz mücadele nedeni ile hepinizi ayrı ayrı kutluyorum" diye konuştu.

Nöbetin sürmesinin önemine vurgu yapan Başkan Ülgür Gökhan, köylülerin buradan gitmesinin beklendiğini vurgulerken, "Eğer yorulursanız, gelir biz bekleriz. 1 hafta da gelir biz bekleriz. Zeytin bizim, bu bölgenin varlığının nedeni. Zeytinimiz çok önemli. Dünyada giderek kuraklaşan bir iklim var. Zeytinimizi ne kadar çok koruyabilirsek, o kadar menfaatimize olur. Bizim 1 ağacımız bile çok önemli. 'Şuradan 5 ağaç gidiversin' diye düşünmemeliyiz. Tam tersine 5 ağaç daha dikmeliyiz" dedi.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, konuşmasının ardından köylülerin taleplerini dinlerken, mücadelenin devam etmesi için gereken desteği vereceğini ifade etti.

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