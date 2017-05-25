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Gülmen ve Özakça'ya destek için motosikletle Ankara'ya gidiyor

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da yaşayan turizmci aktivist Mehmet Levent Öncel, açlık grevi eylemlerinin 76'ıncı gününde tutuklanan, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih...

Gülmen ve Özakça'ya destek için motosikletle Ankara'ya gidiyor

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da yaşayan turizmci aktivist Mehmet Levent Öncel, açlık grevi eylemlerinin 76'ıncı gününde tutuklanan, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek olmak için motosikletiyle Ankaya'ya gitmek üzere yola çıktı.
İki çocuk babası aktivist Mehmet Levent Öncel, Bodrum Belediye Meydanı'ndan 705 kilometrelik Ankara yolculuğuna uğurlandı. Açlık grevi eylemlerinin 76'ncı gününde gözaltına alınan ve mahkemece tutuklanan, KHK ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek için Ankara'ya gitmeye karar verdiğini belirten Öncel şöyle dedi:
"10 gün önce bu etkinliğe karar vermiştim. Ancak hazırlıklarımı tamamlayana kadar, tutuklama gelişmesi yaşandı. Büyük ihtimalle onları göremeyeceğim ama, annelerine ya da yakınlarına ulaşıp, onların destekçisi olduğumuzu ifade edip, Bodrum'dan selamları ileteceğim."
İlk uzun yol denemesine çıkan Öncel, sakin bir yolculuk geçirip, ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra Bodrum'a döneceğini söyledi.

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