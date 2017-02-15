Gülgün Feyman'ın kaybolan köpeği 1 hafta sonra bulundu

BAHÇEŞEHİR'de oturan spiker Gülgün Feyman'ın kaybolan 4.5 yaşındaki Terrier cinsi köpeği 1 hafta sonra 7 kilometre uzaklıkta aşırı derecede zayıflamış halde bulundu.Feyman'ın evinde beslediği 5 köpekten 'Mini' isimli köpeği kayıplara karıştı. Sevimli köpek tüm aramalara rağmen bulunamadı. Boynunda tasma bulunan köpek, Bahçeşehir'den 7 kilometre uzaklıkta olan Avcılar'daki Firuzköy Mahallesi'nde bir kadın tarafından oldukça zayıf, üşümüş halde bulundu. Hayvansever kadın köpeğin tasmasındaki numarayı arayınca Gülgün Feyman'a ulaştı. Köpeğinin bulunduğunu öğrenince çok sevinen Feyman, bir eğitim programına katılmak üzere Antalya'da bulunduğunu belirterek Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istedi. Feyman, buradaki görevlilerden köpeği 'Mini'nin, alınarak İstanbul'a gelinceye kadar bakılmasını rica etti. Görevliler bunun üzerine köpeği teslim alarak Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye aldı. Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde 1 hafta tedavi edilen ve beslenen köpek, İstanbul'a dönen Gülgün Feyman'a teslim edildi. Feyman, "Mini'nin o kadar uzağa nasıl gidebildiğini anlayabilmiş değilim. Ama ona kavuştuğumuz için çok mutluyum. Bulunması, bakılması ve tedavisinin sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz bu sevimli canlıları hayvan değil, 'Hay'can' olarak nitelendiriyoruz" dedi.(FOTOĞRAF)