 Güler Sabancı'dan Demirören Ailesi'ne taziye ziyareti

DEMİRÖREN Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Ailenin Kanlıca'daki evine gelenler arasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da yer aldı.
DEMİRÖREN Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor.
11 Haziran 2018 Pazartesi 16:57
DEMİRÖREN Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Ailenin Kanlıca'daki evine gelenler arasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da yer aldı.
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