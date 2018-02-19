Gülen'in kardeşinin yargılanmasına devam edildi

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen'in yargılanmasına devam edildi. Kutbettin Gülen, danışman olarak görev yaptığı matbaada, örgüte ait gazeteye abone olmayan çalışanların işten çıkarıldığı iddialarını kabul etmedi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye destek açıklamalarıyla halkı kin ve nefrete sürüklemek' suçlamasıyla aranan Kutbettin Gülen'in kentte olduğu bilgisi üzerine, 2 Ekim 2016'da harekete geçti. Gaziemir'de Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaası'na kayyum atanmadan önce danışman olarak görev yapan Kutbettin Gülen'in yurt dışından döndüğünü belirleyen polis, şüpheliyi Gaziemir'deki bir akrabasının evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kutbettin Gülen tutuklandı, hakkında dava açıldı.

İzmir 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen duruşmaya, sanık Kutbettin Gülen, tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Çağlayan Matbaası'nın çalışanı G.A, sanığın matbaada müdür olarak çalıştığını ve haftada üç gün sohbet yapıldığını belirterek, "Bu toplantılara katılmak zorunluydu. Bu toplantılara Kutbettin Gülen de katılırdı. Eğer çalışan, örgütle iltisaklı gazeteye abone olmak istemiyorsa adına hesap açılıyordu, bölüm amirleri parasını yatırıyordu. Abone olmak istemeyenlerin işten çıkarıldığını duymuştum. Aboneliği iptal etmek isteyenleri de ikna etmeye çalışıyorlardı" dedi.

G.A.'nın ifadelerini kabul etmeyen sanık Kutbettin Gülen ise 5-6 ay matbaada çalıştığını ve orada işe alımlarda yetkili olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



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