Gülen'e "Mehdi" nitelendirmesinde bulunan eski hakim ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Özden ATİK/İSTANBUL,()-GÖREVİ başındayken yazdığı kararında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e "Mehdi" nitelendirmesinde bulunan ve daha sonra meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski hakim İlhan Karagöz'ün yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, sanık İlhan Karagöz'ü "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İlhan Karagöz getirildi. Duruşmada, sanık İlhan Karagöz mütalaaya karşı son savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık İlhan Karagöz'ü "Anayasayı ihlal" suçunu işlediği sabit olduğundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın duruşmadaki olumsuz tutum ve davranışları, olay nedeniyle pişmanlık duymamasını aleyhine değerlendirerek takdiri indirim uygulamadı. Mahkeme, sanık hakkında her ne kadar "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve TBMM'yi ve ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından ayrı ayrı dava açılmışsa da geçitli suç kuralları uyarına "Anayasayı ihlal" suçundan ceza verildiğinden ayrı ayrı karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Sanık Karagöz'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, adli emanete alınan 1 ABD doları, not kağıtları ve bilgisayar çıktı dokümanının da delil olarak saklanmasına hükmetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

"Balyoz davasında bilirkişilik" yapanlara yönelik açılan davanın hakimi olarak görev yapan İlhan Karagöz, duruşma tarihi 23 Eylül 2016 olmasına rağmen, müdahil ve sanık taraf avukatlarının haberi olmadan 4 Temmuz 2016 günü duruşma açarak, davaya ilişkin karar yazdırmıştı. Karagöz, davanın reddedilmesi hükmünü kurduğu 572 sayfalık kararında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında "mehdi" nitelemesinde bulunmuş, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok devlet yetkilisinin gözaltına alınması için Genelkurmay Başkanlığını harekete çağıran ifadeler kullanmıştı. Karagöz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ iltisakı gerekçesiyle meslekten ihraç edilmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede İlhan Karagöz'ün, "Anayasayı ihlal", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyordu.



