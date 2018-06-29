Gülçin, av tüfeğinin kazara ateş almasıyla öldü

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl),()- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine Gülçin Soysal (17) sabah saatlerinde elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'dan Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Bağlıisa köyüne hayvanlarını otlatmaya gelen Soysal ailesi, köy yakınlarına çadır kurdu. Ailenin kızı Gülçin Soysal, kimsenin olmadığı bir sırada çadırda bulunan av tüfeğini eline aldı. İddiaya göre, genç kız tüfeğin kaza ile ateş alması sonucu ağır yaralandı. Silah sesi üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülçin Soysal kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diyarbakır'a götürülecek olan cenazenin ise yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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