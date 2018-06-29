Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...
Üniversite sınavı için son gün uyarısı
Üniversite sınavı için son gün...
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki ortaklıklarını yeniledi
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki...

Gülçin, av tüfeğinin kazara ateş almasıyla öldü

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl),()- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine Gülçin Soysal (17) sabah saatlerinde elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diyarbakır'dan...

Gülçin, av tüfeğinin kazara ateş almasıyla öldü

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl),()- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine Gülçin Soysal (17) sabah saatlerinde elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'dan Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Bağlıisa köyüne hayvanlarını otlatmaya gelen Soysal ailesi, köy yakınlarına çadır kurdu. Ailenin kızı Gülçin Soysal, kimsenin olmadığı bir sırada çadırda bulunan av tüfeğini eline aldı. İddiaya göre, genç kız tüfeğin kaza ile ateş alması sonucu ağır yaralandı. Silah sesi üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülçin Soysal kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diyarbakır'a götürülecek olan cenazenin ise yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325