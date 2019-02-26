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Gülben Ergen'e hakaret iddiasıyla Nihat Doğan ve Yeşim Salkım'a dava açıldı

Yüksel KOÇ/İstanbul,()-BİR televizyon programında Gülben Ergen'e hakaret ve tehdit ettiği gerekçesi ile Yeşim Salkım hakkında 2 yıl 10 aya, zincirleme şekilde hakaret ettiği gerekçesi ile de Nihat Doğan hakkında da 4 yıl 1 aya kadar hapis...

Gülben Ergen'e hakaret iddiasıyla Nihat Doğan ve Yeşim Salkım'a dava açıldı

Yüksel KOÇ/İstanbul,()-BİR televizyon programında Gülben Ergen'e hakaret ve tehdit ettiği gerekçesi ile Yeşim Salkım hakkında 2 yıl 10 aya, zincirleme şekilde hakaret ettiği gerekçesi ile de Nihat Doğan hakkında da 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 
Sarkıcı Gülben Ergen'in, bir televizyon kanalında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" isimli programın 20 ve 22 Eylül 2017 tarihli yayınlarında kendisine hakaret edildiği gerekçesi ile yaptığı şikayet sonuçlandı. 
Şikayet sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından programın sunucusu Nihat Doğan ve programa katılan Yeşim Salkım hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.
 
'KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRDIKLARI...'
İddianamede, sunucu Nihat Doğan ve programa konuk olan şüpheli Yeşil Salkım'ın habercilik faaliyeti ile ilgisiz bir şekilde Gülben Ergen'in kişilik haklarına saldırdıkları kaydedilen iddianamede, Yeşil Salkım'ın Gülen Ergen'e yönelik tehdit içerikli söylemde de bulunduğu savunuldu. 
İddianamede, suça konu suçların uzlaşma kapsamında bulunması nedeni ile Uzlaşma Bürosu'na gönderildiği belirtilerek, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı kaydedildi.
 
SALKIM'A HAKARET VE TEHDİTTEN, DOĞAN'A DA HAKARETTEN DAVA AÇILDI
İddianamede, Yeşim Salkım'ın, "Alenen hakaret" ve "Basit tehdit" suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar, Nihat Doğan'ın da, "Zincirleme şeklinde alenen hakaret" suçundan 4 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
 
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
İddianamenin gönderildiği İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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