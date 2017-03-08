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Gülben Ergen'den Deniz Seki"ye Kadınlar Günü'ne özel ziyaret

   Enver ALAS/İSTANBUL, () ŞARKICI Gülben Ergen, Bakırköy Kadın Cezaevinde hükümlü bulunan şarkıcı Deniz Seki'yi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' nedeniyle ziyaret etti. Ergen ve Deniz Seki, diğer hükümlülerin katılımıyla...

Gülben Ergen'den Deniz Seki"ye Kadınlar Günü'ne özel ziyaret

 

 Enver ALAS/İSTANBUL, () ŞARKICI Gülben Ergen, Bakırköy Kadın Cezaevinde hükümlü bulunan şarkıcı Deniz Seki'yi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' nedeniyle ziyaret etti. Ergen ve Deniz Seki, diğer hükümlülerin katılımıyla cezaevinde düzenlenen özel bir organizasyonda, Kadınlar Gününü şarkı söyleyerek kutladılar. 

Gülben Ergen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'uyuşturucu madde bulundurma ve başkalarına temin etme' suçlarından hükümlü Deniz Seki'yi Bakırköy Kadın Cezaevi'nde ziyaret etti. 13.00 sıralarında cezaevine gelen Ergen, basın mensuplarına ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı.


"İLK KEZ SARILABİLECEĞİM"

Çok heyecanlı olduğunu kaydeden Gülben Ergen, "Deniz Seki'yi hep ziyaret ediyordum ancak hep camın arkasından görüyordum. Bu kez ilk defa içeri girip sarılabileceğim. Hep camın arkasından telefonla konuşuyorduk. Ama şimdi çok mutlu olacak" diye konuştu.

  "HEM SOHBET ETTİK HEM ŞARKI SÖYLEDİK"

Gülben Ergen'in ziyareti yaklaşık 2 saat sürdü. Ergen, çıkışta da yine kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Ergen, "Hepinize çok selamları var. Görüşmemiz çok sıcak geçti. Ona da bir şarkı söylettik. Çok güzel bir gün oldu. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Çok kalabalıklardı. Hem sohbet ettik hem şarkı söyledik. Haziran bir an önce gelsin" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

 

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