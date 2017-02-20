Guinness'e giren çöp şişi uluslararası arenaya taşıyor

DENİZLİ’nin Pınarkent beldesinde 140 yılık çöp şiş tarihini yaşatan Ortaklar Çöp Şiş işletmecisi Mehmet Kaya, Ocak ayında kırılan rekorla Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek Türk mutfağının lezzetlerinden olan Çöp Şiş'i uluslararası platforma taşıma kararı aldıklarını açıkladı. Çöp Şiş'te kırılan bir aylık rekorun ardından olayı duyan ve yaşadığı Kanada'nın Toronto bölgesinde yarışmalara katılmak için gelen Denizlili Ahmet Sütçü ise 45 dakikada 253 adet çöp şiş yiyerek yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Esra Uyuz ise ocak ayında 45 dakikada 190 adet çöp şiş yiyerek ilk Dünya rekorunu kıran isim olmuştu.

Denizli ilinin Pınarkent beldesinde 140 yıllık çöp şiş tarihini yaşatan işletmeci Mehmet Kaya geçen Ocak ayında Guinness Rekorlar kitabına girerek Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan çöp şişi tüm dünyaya duyurmayı başardı. Kaya'nın işletmesini yaptığı lokantasında düzenlediği ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden katılımcıların geldiği yarışmalara artık yurt dışından da talep var.

İşletme sahibi Mehmet Kaya, Guinness'e girmesinin ardından yarışmalara ilginin oldukça artması sonucu çöp şişin uluslararası platforma taşınması kararı aldığını açıkladı. İşletmeci Kaya, "Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen müşterilerimden bile ortaklık teklifleri alıyorum. Çöp Şiş için herkes bayilik istemeye başladı. Öncelikli hedefim, Türk mutfağımızı doğru tanıtmaktır, Guinness'e girmeyi hayal bile edemezdim, ama başardık. Yeni rekortmenimiz 253 çöp şiş yiyerek hepimizi hayrete düşüren Kanada'da yaşan bir Türk vatandaşımız oldu" dedi.

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