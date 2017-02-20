Guinness'e giren çöp şişi uluslararası arenaya taşıyor

Denizli ilinin Pınarkent beldesinde 140 yıllık çöp şiş tarihini yaşatan işletmeci Mehmet Kaya geçen Ocak ayında Guinness Rekorlar kitabına girerek Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan çöp şişi tüm dünyaya duyurmayı başardı. Kaya'nın işletmesini yaptığı lokantasında düzenlediği ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden katılımcıların geldiği yarışmalara artık yurt dışından da talep var.
İşletme sahibi Mehmet Kaya, Guinness'e girmesinin ardından yarışmalara ilginin oldukça artması sonucu çöp şişin uluslararası platforma taşınması kararı aldığını açıkladı. İşletmeci Kaya, "Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen müşterilerimden bile ortaklık teklifleri alıyorum. Çöp Şiş için herkes bayilik istemeye başladı. Öncelikli hedefim, Türk mutfağımızı doğru tanıtmaktır, Guinness'e girmeyi hayal bile edemezdim, ama başardık. Yeni rekortmenimiz 253 çöp şiş yiyerek hepimizi hayrete düşüren Kanada'da yaşan bir Türk vatandaşımız oldu" dedi.
(FOTOĞRAFLI)