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Guava meyvesinden sirke üretiyor
AFYONKARAHİSAR'da, girişimci Soner Çakır (34), Hindistan ve Güney Amerika'da yetişen 'guava' meyvesinden sirke üretiyor. Afyonkarahisar'da girişimci Soner Çakır, Mersin'in Silifke ilçesinde 6 yıl önce yetiştirilmeye başlanan, anavatanı...
GENEL 27.09.2019, 11:12
AFYONKARAHİSAR'da, girişimci Soner Çakır (34), Hindistan ve Güney Amerika'da yetişen 'guava' meyvesinden sirke üretiyor.
Afyonkarahisar'da girişimci Soner Çakır, Mersin'in Silifke ilçesinde 6 yıl önce yetiştirilmeye başlanan, anavatanı Hindistan ve Güney Amerika toprakları olan tropik 'guava' meyvesinden sirke üretmeye başladı. Sağlık açısından faydalı meyve ve sebzelerin sirkesini yaptığını belirten Soner Çakır, 99 meyveden sirke yaptıklarını, 100'üncü meyve sirkesi için 'guava'yı belirlediklerini söyledi. Guavanın, kadın hastalıkları ve kanser tedavisinde önemli yere sahip olduğunu kaydeden Soner Yalçın, "Ağaçta yetişiyor bu meyve. C vitamini, potasyum bakımından oldukça zengin. Bir ziraat mühendisi Silifke'de yaklaşık 6 yıldır tarımını yapıyor. Türkiye pazarına soktu. Biz de sirkesini yapalım dedik. Oldukça lezzetli bir meyve, kavuna benzeyen tadı var. İçi kırmızı. İlk denemelerini bu sene yapacağız. Guava oldukça yüksek enerjili olduğu için sirkesini yapmaya karar verdik. Bilinen faydaları özellikle kadın hastalıklarında ve kanser tedavisinde bağışıklık sistemini yükseltici özelliğe sahip özel bir bitki. Bu nedenle sirkesini yapıyoruz" diye konuştu.
Afyonkarahisar'da girişimci Soner Çakır, Mersin'in Silifke ilçesinde 6 yıl önce yetiştirilmeye başlanan, anavatanı Hindistan ve Güney Amerika toprakları olan tropik 'guava' meyvesinden sirke üretmeye başladı. Sağlık açısından faydalı meyve ve sebzelerin sirkesini yaptığını belirten Soner Çakır, 99 meyveden sirke yaptıklarını, 100'üncü meyve sirkesi için 'guava'yı belirlediklerini söyledi. Guavanın, kadın hastalıkları ve kanser tedavisinde önemli yere sahip olduğunu kaydeden Soner Yalçın, "Ağaçta yetişiyor bu meyve. C vitamini, potasyum bakımından oldukça zengin. Bir ziraat mühendisi Silifke'de yaklaşık 6 yıldır tarımını yapıyor. Türkiye pazarına soktu. Biz de sirkesini yapalım dedik. Oldukça lezzetli bir meyve, kavuna benzeyen tadı var. İçi kırmızı. İlk denemelerini bu sene yapacağız. Guava oldukça yüksek enerjili olduğu için sirkesini yapmaya karar verdik. Bilinen faydaları özellikle kadın hastalıklarında ve kanser tedavisinde bağışıklık sistemini yükseltici özelliğe sahip özel bir bitki. Bu nedenle sirkesini yapıyoruz" diye konuştu.
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