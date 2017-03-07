Grizuda ölen 103 madenci için anma töreni

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağında 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında ölen 103 maden işçisi, kazanın 34'üncü yıldönümünde törenle anıldı.

Maden ocağı önünde düzenlenen anma töreninde, ölen madenciler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Törene, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, belediye başkanları, siyasi parti başkanları, kurum yetkilileri, sendika temsilcileri katıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, iş ve işçi güvenliği ile ilgili çıkartılan yasaların uygulanması konusunda yaptırım yapılması gerektiğini söyledi.

Kaçak ocaklarda ölen işçilerin elektrik direkleri diplerine bırakıldığını hatırlatan Mutlu, şöyle dedi:

"Sadece 8 bin işçisi ile 1 milyon ton kömür üretebilen, 5 milyon ton kömür üretmek için kurulmuş olan TTK'da işçi açıkları acilen giderilmeli, iş güvenliği sağlanmalı, işçilerimiz daha güvenli ortamlarda çalıştırılmalıdır. Devlerimizin iş güvenliği konusunda çıkartmış olduğu yasalardan dolayı müteşekkiriz. Ancak bu yasaların uygulanması için de gerekli yaptırımların yapılmasını talep ediyoruz. Hala daha Zonguldak'ta kayıt dışında çalışan 2 bin 500 kaçak ocak çalışanlarından bahsederken, 14-15 yaşındaki gençlerimizin aç kalmamak için kaçak ocaklarda çalıştırılmak zorunda kaldıklarını düşünürsek. İş ve iş güvencesi olmayan hiç bir kaydı olmayan yerlerde bunların çalıştıklarını düşünürsek daha neler yapmamız gerektiğini daha iyi idrak etmemiz lazım."

TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş ise iş güvenliği ile ilgili olarak tüm yatırımların yapıldığını ancak iş güvenliğinin bir kültür olduğunu, işçiden müdüre kadar herkesin bu kültüre sahip olması gerektiğini söyledi. Kurum olarak iş kazalarını önlemek, iş sağlığı ve güvenliği konularında tüm tedbirleri almak için üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Gebeş, "Alet edevat yatırım eleman aklınıza gelen gelmeyen ne varsa hiç bir külfetten kaçınmıyoruz. Ne kadar yatırım yaparsanız yapın İş güvenliği bir kültürdür. Bu kültürü hep beraber yerleştirmeliyiz. Ne yaparsanız yapın, her şey eninde sonunda insanda bitiyor. en uçta kömürü kazan içişlerimizden en üstteki genel müdüre kadar hepimiz bu kültüre sahip olmalıyız" dedi.

Törende son konuşmayı yapan Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu da işçilere başsağlığında bulundu. Ardından Armutçuk Madenci İlkokul öğrencisi Ayça Uzun, 'Madenci' şiirini okudu. Daha sonra ölen madenciler için Kuran okundu ve mevlit şekeri dağıtıldı.

FOTOĞRAFLI