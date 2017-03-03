Grizu faciasında ölen 263 madenci dualarla anıldı

ZONGULDAK’ın Kozlu İlçesi’nde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında 3 Mart 1992’de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi, facianın 25’inci yıl dönümünde ocak girişinde dualarla anıldı.Dünya madencilik tarihinin en büyük kazaları arasında yer alan patlamada ölen madenciler için 'kuyubaşı' denilen ocak girişinde saat 07.45'te anma töreni düzenlendi. Törene, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, Zonguldak Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Akdemir, Kozlu Belediye Başkanı Ak Partili Kerim Yılmaz, TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, bazı siyasi parti temsilcileri ile maden işçileri katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, madenciliğin dünyanın en zor mesleklerinden olduğunu söyleyerek, "Elbette ki bu kavgada zaman zaman yenik düştüğümüz oluyor, canımız yanıyor. Dünyada ve ülkemizin başka bölgelerinde madenci kardeşlerimizin yaşadıklarından ve bu bölgede kendi yaşadıklarımızdan dersler çıkarıyor, daha sağlıklı koşullarda, daha verimli çalışmanın yollarını arıyoruz" dedi.TTK Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş ise "Sizler evinizden, eşinizden ayrılırken helalleşerek ayrılıyorsunuz. Yeraltından çıkan madenciye ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Başka mesleklerde bu hassasiyet yoktur, bunlar madenciliğe özgüdür. Kurum olarak iş kazalarını önlemek, iş sağlığı ve güvenliği konularında tüm tedbirleri almak için üzerimize düşenleri titizlikle yapıyoruz. Bu uğurda hiçbir masraftan kaçınmayız. Ülkemizde bu konuda en iyisi biziz. Ancak ne kadar yatırım yaparsanız yapın iş güvenliği bir kültürdür, bu kültürü hep beraber yerleştirmeliyiz. Ne yaparsanız yapın her şey eninde sonunda insanda bitiyor" dedi.Dedesinin 73 yıl önce aynı ocakta iş kazasında öldüğünü söyleyen Gebeş, "Çalışmaya başlamadan önce ve çalışırken öncelikle kendiniz ve yanınızdakiler için emniyet tedbirlerini alın. ‘Aman bir şey olmaz’ demeyin. Bizim toplum olarak en büyük hastalığımız bu. Unutmayın önce emniyet, sonra üretim. Yoksa üretilecek tonlarca kömür, akacak bir damla kanın karşılığı olamaz" diye konuştu.Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya da "İş güvenliği açısından her geçen daha iyi adımlar atılıyor. Ancak iş güvenliği konusu mutlaka işin kendisinde başlayıp bitiyor. İşçi kardeşlerimiz iş güvenliği noktasında gereken tedbirleri almak durumunda" dedi.Konuşmaların ardından ölen madenciler için Kuran-ı Kerim okundu. Ölen arkadaşları için dua eden işçilere mevlit şekeri ve gül kolonyası dağıtıldı. İşçiler daha sora yeraltına inerek mesailerine başladı.FOTOĞRAFLI