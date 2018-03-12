Gri başlı kız kuşu için Kızılırmak Deltası'na geldiler

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN'da Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisi olan Kızılırmak Deltası'nda gri başlı kız kuşu (Vanellus cinereus) dün ilk kez görülerek fotoğraflandı. Bu kuşun Türkiye'nin içinde olduğu, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkasları da kapsayan batı palearktik bölgesi olarak adlandırılan bölgede ilk kez görüldüğü belirtildi. Bu haberin duyulması üzerine birçok kuş gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı gri başlı kız kuşunu görmek için bölgeye akın etti.

Türkiye ve dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışma kapsamında gelen doğa fotoğrafçılarından oluşan ekip, Türkiye'de ilk kez görülen bir kuşun fotoğrafını çekmeyi başardı.

Yaban hayatı uzmanı, rehber fotoğrafçı Emin Yoğurtcuoğlu, Doğu Çin ve Doğu Rusya, Japonya ve Tayland, Vietnam ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde de görülen gri başlı kız kuşunu (Vanellus cinereus) ilk defa Türkiye'de fotoğrafladı. Bu kuşun Türkiye'nin içinde olduğu, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkasları da kapsayan batı palearktik bölgesi olarak adlandırılan bölgede ilk kez görüldüğü belirtildi. Bu haberin duyulması üzerine birçok kuş gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı gri başlı kız kuşunu görmek için bölgeye akın etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, bu kuşun kaçak yapılardan arındırılıp tekrar doğaya kazandırılan bir bölgede görülmesinin kendilerini ayrıca sevindirdiğini belirterek, "Bölgede birçok kaçak yapı yapılmış ve bu da doğal yapıyı tahrip etmişti. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak doğayı tekrar kendisine kazandırmak için 2016 yılında 319 binayı yıktık. Bu binaları yıktıktan itibaren doğa kendisini yeniledi. Yıkılan binaların molozlarından tepeler oluşturup üzerlerini toprak ile kapladık. Yenilenen bu bölgede birçok bitki türü oluşurken, kuş türleri de ortaya çıkmaya başladı. UNESCO süreci devam ederken en güzel fotoğrafları çekelim diye yeni bir çalışma başlatmıştık. Ekibimiz bölgede çalışma yaparken Türkiye'de ilk defa görülen bir kuş türünü fotoğrafladılar" dedi.

'BİR HEDİYE'

Yaban hayatı uzmanı, rehber fotoğrafçı Emin Yoğurtcuoğlu, cuma gününden bu yana Kızılırmak Deltası'nda çalışma yaptıklarına dikkat çekerek, "Alandaki değişimleri fotoğraflıyoruz. Bu çalışmalar sırasında gri başlı kız kuşu ile karşılaştık. Bu kuş Türkiye için yeni bir tür. Türkiye'de 483 kuş türü var deltamızda 355 tanesi kaydedilmişti. Bu tür, Türkiye için yeni tür ama Türkiye'nin içinde olduğu, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkasları da kapsayan batı palearktik bölgesi için de ilk oldu. Türkiye tarihi içerisinde elde edilmiş en önemli kayıtlardan verilerden bir tanesi bu. Bunun kaçak yapılaşmanın yıkılıp doğaya yeniden kazandırıldığı bir bölgede bu kuşun görülmesi ise tıpkı bir hediye gibi. Doğanın ne kadar hızlı geri döndüğünü kanıtlayan bir olay bu. Bu kuşun fotoğraflanması hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok heyecan yarattı. Türkiye'nin bir çok şehrinden gelen 20-25 kişi bugün bölgede kuşu görmek için bekliyor. Ayrıca Avrupa'dan da gelmek isteyen çok kişi var" dedi.



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