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Gözlükçüde patlama sonrası yangın
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir gözlük dükkanında patlamayla birlikte yangın çıktı. İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Uluoymak Mahallesi'ndeki Uluoymak...
GENEL 21.12.2019, 17:22
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir gözlük dükkanında patlamayla birlikte yangın çıktı. İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.
Uluoymak Mahallesi'ndeki Uluoymak Caddesi'nde bulunan Ferhat Altıntaş'a ait gözlük dükkanında, bugün saat 00.30 civarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri 1 saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürebildi. İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis patlamanın nedeniyle ilgili araştırma başlattı.
Uluoymak Mahallesi'ndeki Uluoymak Caddesi'nde bulunan Ferhat Altıntaş'a ait gözlük dükkanında, bugün saat 00.30 civarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri 1 saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürebildi. İş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis patlamanın nedeniyle ilgili araştırma başlattı.
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