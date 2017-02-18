Gözaltındaki hakim ve savcılar için 2 gün ek gözaltı süresi verildi



Yüksel KOÇ/İSTANBUL,() FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında dün gece gözaltına alınan firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya için iki gün ek gözaltı süresi verildi.

Firari savcılar Sadrettin Sarıkaya ve hakim Dursun Ali Gündoğdu'nun yakalandığı evi kiralayan Erol Yılmaz İrfanoğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından 54 hakim ve savcı hakkında, "Selam Tevhid'de Kumpas" açılan ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde süren davanın firari hakimi Dursun Ali Gündoğdu ile firari savcıları Sadrettin Sarıyaka ve Adnan Çimen, dün gece gözaltına alındılar.

Meslekten ihraç edilen eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile Hakan Fidan'ı 7 Şubat 2012 tarihinde ifadeye çağıran firari savcı Sadrettin Sarıkaya, Kayaşehir'de saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Aynı saatlerde Bakırköy'de düzenlenen operasyonla firari savcı Adnan Çimen'de Bakırköy'de sokakta yürürken gözaltına alındığı öğrenildi.

Dursun Ali Gündoğdu ile Sadrettin Sarıkaya'nın yakalandığı evde iki tane boş pasaport, başka şahıslara ait nüfus cüzdanları, internet bağlantısını sağlayan aparatlar, CD, usb cihazlarına el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücüdele Şube Müdürlüğü'nde tutulan Dursun Ali Gündoğdu, Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen için iki gün ek gözaltı süresi verdi. Gündoğdu, Sarıkaya ve Çimen'in, haklarında Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde süren dava kapsamında SEGBİS ile sorguları yapılmak üzere Pazartesi sabahı Bakırköy Adalet Sarayı'na çıkarılmaları bekleniyor.

Ayrıca Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya'nın yakalandığı evi kiralayan Erol Yılmaz İrfanoğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi.

'SELAM TEVHİD'DE KUMPAS' DAVASINDAN YARGILANIYORLAR

İhraç edilen hakim Dursun Ali Gündoğdu ile yine ihraç edilen savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan iddianamede, "Selam Tevhid'de Kumpas" davasının firari sanıkları olarak aranıyordu.



Gündoğdu, Sarıkaya ve Çimen, 54 hakim ve savcı ile birlikte, "Siyasal ve askeri casusluk", "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''Gizli kalması gereken bilgileri açıklama'', ''Suç uydurma'', ''Özel hayatın gizliliğini ihlal etme'', ''Hukuka aykırı olarak elde edilen verileri kaydetme'', ''Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'', ''Resmi belgede sahtecilik'' ve ''Görevi kötüye kullanma'' suçlarından, ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet hapisle 31 yıl 2 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

Sanıkların yargılandığı bu dava, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde sürüyor.

