Gözaltına alınan Özbek eşinin serbest bırakılmasını istiyor

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi’nde, Özbekistan asıllı 1 çocuk annesi ve hamile 25 yaşındaki Malika Khayrullaeva sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. Mehmet Şanlı, 'Kistik Fibrosiz' hastası 2 yaşında Hatice Melek ile zor durumda kaldıklarını söyledi ve eşinin 23 Şubat'a kadar 'aile oturma izni' bulunduğunu belirterek serbest bırakılmasını istedi.

Siverek'te kafe işleten 27 yaşındaki Mehmet Şanlı, 2014 yılında arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Özbekistanlı Malika Khayrullaeva ile tanışıp evlendi. 'Kistik Fibrosiz' hastası Hatice Melek isminde kızları bulunan çift, 23 Şubat'ta sona erecek 'Aile Oturum İzni'nin 2 yıl daha uzatılması için İl Göç İdaresi'ne başvuru yaptı. Özbekistanlı Malika Khayrullaeva, oturum izin süresi sona ermeden ve başvuru sonuçlanmadan polis tarafından gözaltına alınarak sınır dışı edilmek üzere Kayseri Sınırdışı İşlemleri ve Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Özbek eşi Malika Khayrullaeva'nın 26 haftalık hamile olduğunu ve ölümcül hastalığı bulunan kızı Hatice Melek ile zor durumda kaldıklarını söyleyen Mehmet Şanlı, evraklarında yasal olarak sorun olmadığını belirtti. Şanlı, eşinin yılbaşı gecesi İstanbul'daki Reina eğlence merkezine yönelik saldırı düzenleyen teröristin Özbek asıllı olduğu için gözaltına alınmış olabileceğini iddia etti. Mehmet Şanlı, eşinin serbest bırakılması için yetkililerden yardım isteyerek şöyle dedi:

"Eşim Özbekistan asıllı ve 26 haftalık hamiledir. Şu anda hasta bir kızım var. Kızım 'Kistik Fibrosiz' hastasıdır. İkamet tezkeresi süremiz dolmadan eşim sınır dışı edilmek isteniyor. Eşimin yasal olarak tüm evrakları tamamdır. Sınır dışı edilmesi için hiçbir nedeni yoktur. Kızımın hastalığı ölümcül bir hastalıktır. Bakacak hiç kimsemiz yoktur. Başbakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum."



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