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Göz kapakları dikilmiş ve bantlanmış saz delicesine tedavi
KONYA'da, avda kullanılmak üzere gözleri dikilmiş ve bantlanmış bulunan saz delicesi, operasyonla iyileştirildi. Saz delicesi, tedavi ve rehabilitasyon sonrası doğaya salınacak. Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri,...
GENEL 25.10.2019, 12:48
KONYA'da, avda kullanılmak üzere gözleri dikilmiş ve bantlanmış bulunan saz delicesi, operasyonla iyileştirildi. Saz delicesi, tedavi ve rehabilitasyon sonrası doğaya salınacak.
Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesine bağlı Karaaslan Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesinde, yaralı hayvanın bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, avda kullanılmak üzere göz kapakları dikilmiş ve bantlanmış, ayağında misina ipli tuzak olan saz delicesini alarak, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü. Burada tedavi uygulanan saz delicesi, yapılan operasyonla iyileştirildi. Saz delicesinin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.
Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesine bağlı Karaaslan Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesinde, yaralı hayvanın bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, avda kullanılmak üzere göz kapakları dikilmiş ve bantlanmış, ayağında misina ipli tuzak olan saz delicesini alarak, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü. Burada tedavi uygulanan saz delicesi, yapılan operasyonla iyileştirildi. Saz delicesinin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.
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