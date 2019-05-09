Gösterisi sırasında rahatsızlanan Cem Yılmaz'dan açıklama

İstanbul - ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz, dün akşam İstanbul'daki gösterisi sırasında rahatsızlandı. Bir süre mola veren Yılmaz daha sonra gösteriye devam etti. Cem Yılmaz, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak durumu hakkında bilgi verdi. Yılmaz, "Dün akşamki gösterimde biraz rahatsızlandım, doğru...Şimdi iyiyim. Dünkü seyircime sevecen, dostane yaklaşımlarından dolayı tek tek teşekkür ederim...Eve kadar zahmet eden magazin basınındaki arkadaşlar da kusura bakmasınlar kendimi hasta hissederken şakalaşamadım..." ifadelerini kullandı.