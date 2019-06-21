(Görüntülü) Zonguldak’ta bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlar köyünde bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Meteorolojiden kent genelinde sağanak yağmur ve ani sel baskınları uyarı yapılmasının ardından...
21 Haziran 2019 Cuma 14:20
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesine bağlı Bakırlar köyünde bir kişinin sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Meteorolojiden kent genelinde sağanak yağmur ve ani sel baskınları uyarı yapılmasının ardından Ereğli ilçesine bağlı köylerde taşan dereler nedeniyle sel baskınları yaşanmaya başladı. İlçeye bağlı Bakırlar köyünde bir kişinin taşan dere nedeniyle sel sularına kapıldığı ihbarı üzerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri köye yönlendirildi. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, ihbar üzerine ekiplerin yola çıktığını söyledi.
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