ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak yağmur yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Zonguldak kent merkezi ve Kozlu İlçesi'nde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı. Zonguldak-Kozlu Karayolu'nda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlçe girişindeki kavşakta bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçları sürücüler iterek su birikintilerinden çıkarmaya çalıştı. Kapuz mevkiinde denizde oluşan hortum cep telefonuyla görüntülendi.
(Görüntülü) Zonguldak'ta yağmur hayatı felç etti
ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak yağmur yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Zonguldak kent merkezi ve Kozlu İlçesi'nde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye...
24 Temmuz 2018 Salı 16:08
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