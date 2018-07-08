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(Görüntülü) Zonguldak'ta 'Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması' -1

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 250 sporcunun katılımıyla 'Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması' düzenlendi. Yarışma sonunda dereceye girenlere, madalya ile çeşitli ödüller verildi. Ereğli...

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 250 sporcunun katılımıyla 'Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması' düzenlendi. Yarışma sonunda dereceye girenlere, madalya ile çeşitli ödüller verildi.

Ereğli Belediyesi'nce bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 'Spor Organizasyonları Şöleni' kapsamında, 1500 ve 3 bin metre 'Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması' düzenlendi. Yaşlara göre ayrılan 13 kategoride toplam 250 sporcunun katıldığı yüzme yarışlarında renkli görüntüler ortaya çıktı. Yüzücülerin birlikte kulaç attığı yarışların sonunda dereceye girenlere, çeşitli ödüller ile madalya verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Esat Kıratlıoğlu ve su altı rekorlarıyla tanınan Namık Ekin de 1500 metre yarışına katıldı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın bitiş noktasında karşıladığı Kıratlıoğlu, herkese yüzmelerini tavsiye ederek, "En güzel spor dalı yüzme. Sağlıklı bir hayat için gençlerimiz ve halkımız mutlaka yüzsünler. Bugün, Ereğli insanı kadar parkuru da güzel, onu gördük" dedi.

Ereğli Belediye Başkanı Uysal da bu tür organizasyonları sürdüreceklerini belirterek, "Artık denizlerimizi sadece seyretmek değil, yaşamımızın bir parçası haline getirmek için kararlıyız" diye konuştu.

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