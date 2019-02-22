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(Görüntülü) Zonguldak'ta 'Tophane Grubu'nun 9 üyesi adliyede

Zonguldak'ta, 'Tophane Grubu' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet...

Zonguldak'ta, 'Tophane Grubu' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte 'Tophane Grubu' olarak bilinen 9 kişilik çetenin yakalanması için 21 Şubat?ta operasyon düzenledi. 4 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı yapılan operasyonda, örgüt lideri B.T. ile Ş.A., M.Ç., F.U., E.G., U.K., S.T., B.Ö. ve F.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ?yağma, kasten yaralama, hakaret, tehdit, dolandırıcılık, mala zarar verme, üçüncü şahısların arasındaki borç ilişkilerini düzenlemeye çalışma ve esnaftan haraç alma' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.  

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