(Görüntülü) Zihinsel engelli genci, güvercinlerle kurduğu iletişim konuşturdu

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), ()BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 yaşında geçirdiği hastalık nedeniyle konuşamayan zihinsel engelli Ömer Kaya (18), 2 yıldır evinin alt katında beslediği güvercinlerle kurduğu iletişim sonucu kısmen konuşmaya başladı. Gencin, güvercinleri uçurmak için vaktinin çoğunu çatıda geçirmesi ise aileyi endişelendiriyor. Kaya ailesinin 4 çocuğundan 3?ncüsü olan Ömer Kaya, 3 yaşındayken yüksek ateş sonucu havale geçirmesi sonucu konuşma yetisini kaybetti. Gördüğü tedaviler sonucu ancak 8 yaşında yürümeye başayan Ömer Kaya, 16 yaşına kadar hiç konuşmadı. Yüzde 70 zihinsel engelli olan gencin yaşamı, 2 yıl önce ailesinin aldığı güvercinle değişti. Zamanla sayıları 40'a çıkan güvercinleri evlerinin alt katındaki odada besleyen Ömer Kaya, onlarla kurduğu iletişim sonucu ailesine derdini anlatabilecek kadar da olsa konuşmaya başladı. Ömer Kaya'nın, güvercinlerle olan iletişimi, Mahsun Kırmızıgül'ün 'Mucize' filminde canlandırdığı Aziz'in atıyla iletişimini hatırlattı. Ancak Ömer Kaya'nın, güvercinlerini uçurmak, onları göküyüzünde süzülürken daha iyi görmek için vaktinin çoğunu 6 metre yüksekliğindeki evlerinin çatısında geçirmesi ailesini endişelendiriyor. Baba Cezmi Kaya, oğlunun güvercinleri çok sevdiğini söyleyerek şöyle konuştu Güvercinleriyle ilgilenirken, kısmen de olsa konuşmaya başladı. Güvercinler onu konuşturdu. Ancak güvercinlerin uçuşunu izlemek için sürekli çatıya çıkıyor. 2 senedir çatıdan inmiyor. Israrla indiriyoruz. Düşmesinden korkuyoruz. Çatının kapağını kilitlesek de kırıp çıkıyor. Çatıdan düşme tehlikesi var. Bir yere gittiğim de çocuğum acaba çatıya çıkıp düştü mü düşmedi mi diye düşünüyorum. Benim gücüm yetmiyor, çatıdan indirmeye. Oğlunun durumuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını ve cevap geldiğini, bunun sonucunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kendilerine destek olduğunu ifade eden Kaya, oğlunu bir kursa veya uygun bir işe yerleştirmek istediğini belirtti.