(Görüntülü) Zeytinburnu’nda 42 kaçak göçmen yakalandı
ZEYTİNBURNU Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye kaçak yollarla gelerek yurt dışına gitmek isteyen göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonda 42 kişiyi yakaladı. Son dönemde kaçakların getirildiği yerler arasında ilk sıralarda...
12 Haziran 2019 Çarşamba 10:31
ZEYTİNBURNU Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye kaçak yollarla gelerek yurt dışına gitmek isteyen göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonda 42 kişiyi yakaladı. Son dönemde kaçakların getirildiği yerler arasında ilk sıralarda yer alan Zeytinburnu’ndaki hareketlilik üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel birim oluşturuldu. Kaçak Göçle Mücadele amacıyla oluşturulan birim, aralarında büyük bölümü Irak, Suriye, İran, Afganistan gibi ülkelerden olan kaçaklara karşı önemli başarı elde etti. Son olarak dün çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda yurt dışına götürülmek istenen 42 kaçak göçmen yakalandı. Böylece bu yılın son 5 ayında Zeytinburnu'nda yakalanan kaçak göçmen sayısı 2 bin 275’e ulaştı. Kaçak göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul Valiliği’ne bağlı İl Göç İdaresi görevlilerine teslim edildi. İnsan ticareti ile ilgili bazı şüphelilerin de gözaltına alındığı belirtildi.
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