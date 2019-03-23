(Görüntülü) Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
ZEYTİNBURNU'nda bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, 5 kişiyi de gözaltına aldı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin...
23 Mart 2019 Cumartesi 16:19
ZEYTİNBURNU'nda bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, 5 kişiyi de gözaltına aldı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin yapıldığı belirlenen bir eve baskın düzenledi. Dün akşam saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan eve giren polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda satışa hazır çok sayıda skunk adı verilen uyuşturucu madde ile 2 adet hassas terazi ve 1 adet silah ele geçirdi. Evde bulunan 5 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişileri emniyetteki işlemleri sürüyor.
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