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(Görüntülü) Zeytinburnu'nda denizden ceset çıktı

Çağatay KENARLI, İstanbul - ZEYTİNBURNU sahilinde denizden bir erkeğe ait ceset çıktı. Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Sahil Kennedy Caddesi'nde bulunanlar denizde ceset olduğunu görerek polis ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen...

Çağatay KENARLI, İstanbul - ZEYTİNBURNU sahilinde denizden bir erkeğe ait ceset çıktı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Sahil Kennedy Caddesi'nde bulunanlar denizde ceset olduğunu görerek polis ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen deniz polisi, cesedi kıyıya çıkardı. Olay Yeri ve İnceleme Büro Amirliği ekipleri cesedin üzerinde 63 yaşındaki Recai Şahin'e ait kimlik buldu. Cesetten alınan parmak izleri sistemde karşılaştırılınca cesedin Şahin'e ait olduğu tespit edildi. Ekipler, Şahin'in cesedinde yaptığı incelemede yaralanma veya darp izi olmadığını belirledi. Recai Şahin'in cesedi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırılarak yapılacak incelemenin ardından ölüm nedenin belirleneceği öğrenildi.

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