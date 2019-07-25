Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Zeytinburnu Metrobüs durağında sabah işe gidiş saatlerinde arızalanan metrobüs nedeniyle duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu. Zincirlikuyu istikametinde uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, birçok metrobüs duraklara yanaşamadı. Bazı vatandaşlar duraklara metrobüs yolunda yürüyerek ulaştı. Arızalı metrobüsün yoldan çekilmesiyle birlikte bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normale akışına döndü.
(Görüntülü) Zeytinburnu'nda arızalı metrobüs yoğunluğa neden oldu
Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Zeytinburnu Metrobüs durağında sabah işe gidiş saatlerinde arızalanan metrobüs nedeniyle...
25 Temmuz 2019 Perşembe 09:38
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.